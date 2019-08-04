Футбол
Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тожеЧемпионат вчера в 12:27
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).
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Григорян: «Единственное проникновение „Арсенала“ в штрафную привело к голу»
Евро-футбол.рувчера в 11:48
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Полиция установила личность стрелка в Огайо
Полиция идентифицировала личность стрелявшего в Огайо, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалёку от места стрельбы - в городе Беллбрук, сообщает телеканал CBS.
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Обновлено в 04:43
Происшествия
При взрыве в центре Каира погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.
Обновлено вчера в 19:51
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«Первый бит» займется внедрением системы «Агроаналитика-IoT»
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Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
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В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Политика
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»
США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
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Общество
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Авто
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На товарной площадке завода Toyota в Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200.
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Экономика
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Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
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Экономика
Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии
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Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
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Общество
Художник превратил в инсталляцию скульптуру без головы в Петербурге
Голову статуи в 2017 году похитил мужчина, которому не понравилось выражение лица скульптуры.
Обновлено в 04:36
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено вчера в 15:35