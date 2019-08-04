Футбол
Григорян: «Тамбов» не наиграл на поражение, но и на победу тожеЧемпионат 12:27
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:1).
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