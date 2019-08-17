Футбол

Григорян: «Сильное оружие „Тамбова“ превратилось в гол в свои ворота»Sport24.ru 11:48

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
Другое дело, что стандарты, которые являются нашим сильным оружием, мы сами превратили в гол в свои ворота. Совершили грубейшую позиционную ошибку. Мы знали, что «Краснодар» ловит соперников на стандартах, но настолько увлеклись атакой, что один из игроков забыл занять страхующую позицию.
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