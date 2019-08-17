Другое дело, что стандарты, которые являются нашим сильным оружием, мы сами превратили в гол в свои ворота. Совершили грубейшую позиционную ошибку. Мы знали, что «Краснодар» ловит соперников на стандартах, но настолько увлеклись атакой, что один из игроков забыл занять страхующую позицию.

Григорян: «Сильное оружие „Тамбова“ превратилось в гол в свои ворота»

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Армия и оружие 155-ю годовщину отметит Западный военный округ В Санкт-Петербурге пройдет праздновании 155-й годовщины создания Западного военного округа. Мероприятие состоится 22 августа.

Единоборства Российская команда победила в «Танковом биатлоне» Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.

Общество Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).

Происшествия На акции в центре Москвы начались задержания В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.

Общество Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.

Армия и оружие Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.

Политика В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17 Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Кино Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером» Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме "Кто хочет стать миллионером", основанном на скандальном выпуске английской версии программы, сообщает metro.co.uk.

Авто Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте Для нового поколения Corsa, которое тесно связано с последним Peugeot 208, планируется зарезервировать специальное место.

Происшествия Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.

Единоборства Хабиб: «Хочу, чтобы Кормье завершил карьеру после боя с Миочичем» Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье завершил карьеру.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Шоу-бизнес Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу» Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.

Шоу-бизнес Максим Виторган остался без средств По словам Виторгана, в кошельке лежала довольно крупная сумма денег, а также куча карточек.

Общество Опера Мадрида решила не отказываться от выступлений Пласидо Доминго Руководство Королевского театра Мадрида приняло решение не отменять выступлений Пласидо Доминго на фоне обвинений в адрес певца в сексуальных домогательствах.

Кино В Сети появился трейлер фильма «Т-34» для японского проката На YouTube появился трейлер российского фильма "Т-34", сделанный специально для японского проката.

Политика Суд на Украине уже дважды ошибся в решениях по делу Грымчака Трансляцию вел телеканал "Громадское" 17 августа Ранее суд, оглашая постановление о заключении под стражу на два месяца Грымчака, допустил ошибку в его отчестве.

Экономика Как США вели торговую войну с Японией Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.