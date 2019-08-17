Другое дело, что стандарты, которые являются нашим сильным оружием, мы сами превратили в гол в свои ворота. Совершили грубейшую позиционную ошибку. Мы знали, что «Краснодар» ловит соперников на стандартах, но настолько увлеклись атакой, что один из игроков забыл занять страхующую позицию.

Григорян: «Сильное оружие „Тамбова“ превратилось в гол в свои ворота»

Происшествия Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео Пятый канал опубликовал видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Транспорт Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.

Общество Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Транспорт В Екатеринбурге после Дня города вывезли 450 кубометров мусора Коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга около 450 кубометров мусора после окончания мероприятий, посвящённых Дню города.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Авто Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет Специалисты издания tarantas.news представили самые интересные концепты, которые так и не увидели свет.

Единоборства Военные из Бурятии победили в Танковом биатлоне на АрМИ-2019 Финал самого популярного конкурса АрМИ - «Танковый биатлон» - прошел 17 августа на подмосковном полигоне Алабино.

Кино Осенью завершится работа над фильмом «Вратарь галактики» По утверждениям деятеля, у команды осталось не более 1,5 месяца работы, поэтому осенью съемочный процесс окажется завершен.

Общество Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.

Происшествия Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Наука Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Происшествия Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.

Футбол Шюррле хочет стать новым лидером «Спартака» Форвард московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что хотел бы стать лидером команды.

Происшествия В пригороде Парижа сгорел рынок По сообщению радиостанции France Info, рынок, площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров, сгорел полностью.

Общество В Биробиджане введен режим ЧС из-за паводка В Еврейской автономной области принято решение о введении в столице региона Биробиджане режима ЧС в связи с паводками.

Космос В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.

Политика Политолог дал оценку словам Порошенко о страхах России Политолог Александр Дудчак прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, чего "боится" Россия.