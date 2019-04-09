Футбол

Григорян: «Ничья с „Локомотивом“ оформила чемпионство „Зенита“»Sport24.ru 18:32

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
«Локомотив» великолепно играл во втором тайме, но голевые моменты создавал «Зенит». Эта ничья оформила чемпионство «Зенита».
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Александр Григорян: «„Локомотив“ передал первое место „Зениту“. Интрига в чемпионате умерла»

Sportbox.RU19:17

Григорян: «Ничья с „Локомотивом“ оформила чемпионство „Зенита“»

Sport24.ru18:32
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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