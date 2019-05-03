Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в ЛитвуИнтерфакс 07:36
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS. В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского".
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