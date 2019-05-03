Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в ЛитвуИнтерфакс 07:36
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS. В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого "закона Магнитского".
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Политика
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
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Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Культура
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Артемий Лебедев показал нарисованный Павлом Дуровым вариант логотипа «ВКонтакте»
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
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Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Овечкин поддержал назначение Ковальчука капитаном сборной РФ
Нападающий Александр Овечкин полностью поддержал решение о назначении Ильи Ковальчука капитаном сборной РФ по хоккею на Чемпионате мира 2019 года.
Обновлено в 08:31
Экономика
В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу
Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Хоккей
Голы Овечкина, Афиногенова и Каменского попали в топ-5 за историю НХЛ
Третье место заняла шайба капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (16 января 2006 года), на четвёртом месте гол Максима Афиногенова в составе «Баффало Сэйбрз» (22 ноября 2003-го), а шайба Валерия Каменского замкнула топ-5 (20 января 1997 года).
Обновлено в 07:15
Футбол
Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, 20-летний футболист дисквалифицирован на три матча.
Обновлено в 06:50
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Футбол
«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Енисей" дома одолел "Анжи", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:13
Общество
В рамках весеннего мотофестиваля в Москве состоятся мастер-классы
В рамках ежегодного весеннего мотофестиваля в Москве состоятся мастер-классы, принять участие в которых могут все желающие с водительскими правами категории «А».
Обновлено в 09:17
Наука
Исследователи нашли связь между раком и водопроводной водой
Как сообщают американские ученые, за 47 процентов предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды, передает CNN.
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
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Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
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Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47