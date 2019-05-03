Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуРБК вчера в 10:04

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя МВД страны Еву Дирмайте.
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Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну

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ТАССвчера в 07:44

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

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Григорий Лепс
Певец
Советский и российский певец грузинского и еврейского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия, Заслуженный артист Российской Федерации, Народный артист Карачаево-Черкесии. Обладатель премий «World Music Awards», «Песня года», «Золотой граммофон», Лауреат премии «Шансон года» и др.
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