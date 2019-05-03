Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуРБК вчера в 10:04
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя МВД страны Еву Дирмайте.
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Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено вчера в 23:14
ЖКХ
В Челябинске заканчивается отопительный сезон
Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».
Обновлено вчера в 12:32
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Барецкий рассказал про видео, где Резник на корпоративе курит анашу
Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал, как раньше любил покурить наркотические вещества вместе с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Космос
Ученые ESA заметили аномальное парящее облако над поверхностью Марса
Обновлено вчера в 10:36
Технологии
Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы
Соцсеть Facebook рассматривает возможность создания собственной криптовалюты, чтобы выплачивать пользователям вознаграждения за просмотр рекламы.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл
Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Взрыв прогремел в американском Иллинойсе
Обновлено в 01:12
Авто
Обновленный Jeep Compass получит 1,3-литровый мотор
В настоящее время точно известно, что новое поколение указанного транспортного средства будет оснащаться двигателем, объем которого равен 1,3 литра, а уровень мощности может составлять от 150 до 180 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M40 получит Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ
Основная камера обладает тройным объективом. Также новинка имеет 128 гигабайт встроенной памяти и усиленный аккумулятор с емкостью 5000 мАч.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Медведев снизил пенсионный возраст для вепсов
Народные избранники предлагают внести изменения в закон о том, что пенсионными договорами может быть установлен и повышенный возраст выхода на пенсию, но не выше 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
Обновлено вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено вчера в 15:07
Космос
Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon
Обновлено вчера в 04:04
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
Обновлено вчера в 16:25
Авто
Разработка автовладельца из Москвы, как способ борьбы с эвакуацией авто
Владислав Тумаланов из Москвы, работник финансовой сферы, придумал свой способ. Он изготовил пластину, которая крепится к одному из колес.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Власти Сирии осудили проведение съезда арабских племен
МИД Сирии назвал «незаконной акцией» проведение съезда представителей арабских племен на севере страны.
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР
Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
Обновлено в 00:44