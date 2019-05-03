Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуРБК 10:04

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя МВД страны Еву Дирмайте.

Происшествия В Москве горит здание «Известий» Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.

Происшествия Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.

Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.

Политика Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.

Хоккей Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Кино Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей» Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.

Технологии Киберхимия: школу можно будет «взорвать» в виртуальной реальности Химичить без риска Программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить сложные химические опыты с реактивами и кислотами в виртуальной реальности и получать достоверные результаты, разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Шоу-бизнес Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини «Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Армия и оружие Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР «Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.

Авто Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.

Экономика В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.

Авто Chevrolet показал обновленный Camaro Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Политика В США назвали условие снятия санкций с России В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.