Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуРБК 10:04
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя МВД страны Еву Дирмайте.
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Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Обновлено в 13:31
Происшествия
Сторонники Навального арестованы петербургским судом
Обновлено 01 мая в 22:28
Происшествия
В Москве горит здание «Известий»
Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Политика
Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:45
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено в 15:04
Кино
Топ-5 фильмов Marvel, которые выйдут после «Мстителей»
Заключительная часть супергеройского блокбастера «Мстители: Финал» бьет рекорды в прокате: к концу первой недели фильм собрал $1,2 млрд - это новый рекорд по стартовым сборам, ранее ни одна картина не добиралась до $1 млрд за первый уик-энд.
Обновлено в 08:49
Технологии
Киберхимия: школу можно будет «взорвать» в виртуальной реальности
Химичить без риска Программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить сложные химические опыты с реактивами и кислотами в виртуальной реальности и получать достоверные результаты, разработали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Кино
Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»
30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Авто
Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле
Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа
«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.
Обновлено в 17:31
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Футбол
Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире
Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19