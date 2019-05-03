Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуСуть событий вчера в 09:40

Российскому певцу Григорию Лепсу был запрещён въезд в Литву. Власти этой прибалтийской страны последовали примеру США и внесли исполнителя в перечень нежелательных лиц. Несколько лет назад российскому артисту было отказано в американской визе.

Происшествия СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".

Футбол Владельцем «Хаддерсфилда» стал болельщик клуба Хойл, который являлся владельцем клуба с 2009 года, привел команду к лучшему результату за последние 40 лет.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Политика Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.

Общество Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.

Космос Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.

Гаджеты Как Apple зарабатывает деньги, запугивая пользователей iPhone Apple – не закон В марте 2019 г. в Калифорнии (США) был предложен к рассмотрению законопроект Right to Repair («Право на ремонт»), который после вступления в силу запретит крупным производителям, в том числе и Apple, принуждать пользователей ремонтировать свои гаджеты только в фирменных или авторизованных сервисных центрах.

Общество Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая «Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.

Здоровье Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.

Футбол Тальяфико продлил контракт с «Аяксом» Защитник "Аякса" Николас Тальяфико продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.

Политика Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро 2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.

Интернет Месячная аудитория YouTube достигла 2 млрд уникальных пользователей Исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki) объявила о том, что месячная аудитория видеосервиса достигла знаковой отметки в 2 млрд человек.

Музыка Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019» Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».

Политика В США назвали условие снятия санкций с России Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной.

Здоровье Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.

Здоровье Множество молодых семей получают поддержку в рамках национального проекта «Демография» Уже с Нового года число молодых семей, которые получают специальные выплаты в рамках национального проекта «Демография», будет увеличено.

Энергетика Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.

Гаджеты Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.

Общество В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.

Здоровье Эксперты перечислили бесполезные препараты Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.

Общество Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани» Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".

Авто Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Баскетбол «Портленд» дожал «Денвер» в рекордном 4-м овертайме «Портленд» на своей площадке устроил настоящее шоу с «Денвером»: они отыграли аж 4 овертайма, сделав такое впервые в плей-офф НБА с начала «открытой эры» - удача улыбнулась хозяевам, 2-1 в серии в их пользу.