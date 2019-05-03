Политика
Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуСуть событий вчера в 09:40
Российскому певцу Григорию Лепсу был запрещён въезд в Литву. Власти этой прибалтийской страны последовали примеру США и внесли исполнителя в перечень нежелательных лиц. Несколько лет назад российскому артисту было отказано в американской визе.
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Армия и оружие
Перед 9 мая военные Украины вывесили нацистский флаг на Донбассе
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани
Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Футбол
Владельцем «Хаддерсфилда» стал болельщик клуба
Хойл, который являлся владельцем клуба с 2009 года, привел команду к лучшему результату за последние 40 лет.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено вчера в 08:54
Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Как Apple зарабатывает деньги, запугивая пользователей iPhone
Apple – не закон В марте 2019 г. в Калифорнии (США) был предложен к рассмотрению законопроект Right to Repair («Право на ремонт»), который после вступления в силу запретит крупным производителям, в том числе и Apple, принуждать пользователей ремонтировать свои гаджеты только в фирменных или авторизованных сервисных центрах.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Тальяфико продлил контракт с «Аяксом»
Защитник "Аякса" Николас Тальяфико продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Интернет
Месячная аудитория YouTube достигла 2 млрд уникальных пользователей
Исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki) объявила о том, что месячная аудитория видеосервиса достигла знаковой отметки в 2 млрд человек.
Обновлено в 02:39
Музыка
Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019»
Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 03:08
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева заступилась за оскорблённую Валерию
Обновлено в 01:07
Здоровье
Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья
Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Множество молодых семей получают поддержку в рамках национального проекта «Демография»
Уже с Нового года число молодых семей, которые получают специальные выплаты в рамках национального проекта «Демография», будет увеличено.
Обновлено в 03:33
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Гаджеты
Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек
Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов
При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Эксперты перечислили бесполезные препараты
Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.
Обновлено в 02:12
Общество
Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»
Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16
Авто
Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Баскетбол
«Портленд» дожал «Денвер» в рекордном 4-м овертайме
«Портленд» на своей площадке устроил настоящее шоу с «Денвером»: они отыграли аж 4 овертайма, сделав такое впервые в плей-офф НБА с начала «открытой эры» - удача улыбнулась хозяевам, 2-1 в серии в их пользу.
Обновлено в 03:12
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая
Днем в субботу, 4 мая, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 18–20 градусов при южном ветре.
Обновлено в 03:20