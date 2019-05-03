Григорию Лепсу запретили въезд в ЛитвуРБК 10:04

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на представителя МВД страны Еву Дирмайте.

Здоровье В Курской области клещи покусали сто детей К концу апреля в региональные медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 289 жителей, в том числе сто детей.

Общество Скандал с шоу «Голос. Дети» довел редактора Первого канала до инфаркта Некоторые эксперты полагают, что из-за скандала с шоу больше должен бы переживать руководитель музыкальных программ Аксюта, но с ним все в порядке.

Авто Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.

Экономика Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.

Происшествия Певицу МакSим перевезли в московскую клинику Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.

Футбол Вратарь покинет «Витесс» из-за конфликта со Слуцким Голкипер нидерландского "Витесса" Эдуардо покинет клуб после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, передает AD.nl.

Кино Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов» Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.

Экономика Россию назвали мировым лидером по закупкам золота Россия стала мировым лидером по закупкам золота в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Всемирного совета по золоту.

Космос B поисках инопланетян: чем занимается проект SETI Первым на SETI ополчился влиятельный сенатор Уильям Проксмайр, зацикленный на борьбе с разбазариванием народных средств на якобы нелепые научные проекты.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.

Общество Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте» Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.

Футбол Касильясу потребуется 2-3 месяца на восстановление после инфаркта Вратарь «Порту» Икер Касильяс будет восстанавливаться от двух до трех месяцев после инфаркта, сообщает Goal.com.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Чехии Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке в Брно (Чехия), сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Политика Туск назвал США главным союзником Польши Польша не имела и не будет иметь союзника лучше, чем США, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая с лекцией в Варшавском университете.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Политика В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.

Шоу-бизнес Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.

Общество Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Эль-Кабир признан лучшим футболистом «Урала» в апреле Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.

Общество Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.