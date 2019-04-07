Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентствуRT на русском 02:01
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
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Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Российский Диалогвчера в 15:39
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Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 01:09
Авто
Случаи на дороге, когда вы захотите навсегда выключить ABS
На мокрой дороге шины имеют не самое лучше сцепление, несмотря на хитрые рисунки протектора.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
США провоцируют Украину на новую провокацию в Керченском проливе
Вполне возможно, что под прикрытием учений Украина сподобится на новую провокацию в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 09:31
Хоккей
Определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге стали известны все восемь пар первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено 05 апреля в 05:28
Политика
В Венесуэле 5 млн человек вышли на митинги в поддержку Мадуро
Свыше 5 млн человек приняли участие в манифестациях в поддержку правительства в разных городах Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога, оскорбившего евреев
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба после того, как тот назвал «притворяющимися жуликами» многих родственников жертв холокоста.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Политика
Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики
Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Синоптики пообещали дожди и переменную облачность в Москве 7 апреля
Напомним, ранее Лайф писал о прогнозе погоды на следующую неделю. Метеорологи прогнозируют до +15 градусов тепла.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Певица Слава не могла удержаться от выпивки на юбилее Пригожина
Среди первых Пригожина поздравила давняя подруга – певица Слава. В интервью после праздника она заявила, что праздник удался.
Обновлено в 01:35
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во время встречи с эстонским лидером Керсти Кальюлайд развеет опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Ваш труд создает основу дальнейшего развития всей страны!
Слова благодарности хочется сказать ветеранам геологии Сургутского района.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне
Обновлено в 03:14
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей
Злоумышленник украл более 2 млн рублей из квартиры пенсионера на юге Москвы.
Обновлено в 02:23
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в российских вузах появится новая медицинская профессия — врач реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Жена Тиграна Кеосаяна: «Я думала, что буду растить ребенка одна»
Журналистка призналась, что в начале отношений не была уверена в том, что Кеосаян захочет воспитывать с ней общих детей.
Обновлено вчера в 10:30
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Наука
Ученые описали древнее существо с длинными щупальцами
Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.
Обновлено в 01:24
Культура
За покупку абонементов омичам покажут закулисье Концертного зала
В Концертном зале 12 и 13 апреля с полудня до восьми часов вечера пройдут ярмарки по продаже абонементов на концерты симфонического и камерного оркестров Омской филармонии.
Обновлено в 02:57