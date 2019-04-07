Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентствуRT на русском 02:01

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Читать в источнике
Анатолий Гриценко
Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов. Будет ли он на посту президента терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет.
— Анатолий Гриценко, украинский политикNewInform 02:25

Подробнее о событии

Дан прогноз по уровню коррупции на Украине при Зеленском

Взгляд.ру06:03

Мнение Гриценко о неготовности Зеленского к президентству оценил эксперт

Народные новости04:44

Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству

ФАН03:20

Гриценко после встречи с Зеленским счел его неготовым к посту президента

РБК03:43

Эксперт оценил слова Гриценко о неготовности Зеленского к президентству

RT на русском03:10

Гриценко: Зеленский не готов к президентству

REGNUM04:05

Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину

Российский Диалогвчера в 15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия

На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним

Обновлено в 01:21
Происшествия

«Аэрофлот» назвал причину ЧП с самолетом рейса Москва – Уфа

Самолет был отправлен на стоянку, взлетную полосу он покинул на самостоятельной тяге. Пассажиры были размещены в аэропорту.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шрёдера с 75-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего канцлера Германии, председателя комитета акционеров Nord Stream AG и председателя совета директоров "Роснефти" Герхарда Шрёдера.
Обновлено в 06:17
Спорт

Финский тренер: миру лыжных гонок не нужны больные норвежцы

Бывший главный наставник финской лыжной сборной Кари-Пекка Кюрё дал свой комментарий по поводу заявлений норвежкой лыжницы Астрид Якобсен о том, что большие нагрузки и количество соревнований приводят к проблемам со здоровьем и увеличению количества случае в астмы.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Пожар на станции метро «Чистые пруды» в Москве потушен

Обновлено в 06:35
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Политика

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено вчера в 14:53
Технологии

Власти озвучили будущее Рунета и популярных соцсетей

В ближайшем будущем среди пользователей Рунета увеличится спрос на приватность данных.
Обновлено в 05:45
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Транспорт

Для автомобилистов придумали два новых налога

Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 02:05
Происшествия

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном

Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Общество

Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»

Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Политика

Супруга Порошенко скрыла, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 03:14
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Политика

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Отравленный предположительно нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском городе Эймсбери Чарли Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко в резиденции главы дипмиссии в Лондоне.
Обновлено в 05:09
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Политика

Полиция задержала незаконного агитатора в Киеве

Полицейские в Киеве задержали мужчину, проводившего незаконную агитацию на майдане Независимости.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Правительственные силы Ливии нанесли авиаудары по войскам Хафтара

О наступлении сил ЛНА на столицу Ливии стало известно накануне — глава ЛНА Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, с целью освобождения города от «террористов» (под «террористами» подразумеваются силы, подконтрольные Правительству национального согласия).
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал

Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.
Обновлено 05 апреля в 10:29
Общество

Назван российский регион с самым дорогим борщом

Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
Обновлено в 00:07
Игры

Mortal Kombat 11 защитит Denuvo

На странице Mortal Kombat 11 в Steam появилось упоминание Denuvo — WB Games решила использовать непопулярное среди игроков антипиратское решение для защиты своего файтинга.
Обновлено в 05:38
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Здоровье

Число детей-аутистов будет расти

В настоящее время никакой профилактики аутизма не существует, а предсказать появление ребенка с этим расстройством невозможно, заявил «URA.RU» член Союза педиатров России Дмитрий Малых.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анатолий Степанович Гриценко
Украинский политик
Украинский политик, депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014, 2019 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное