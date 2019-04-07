Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентствуRT на русском 02:01

Политика
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Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
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Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов. Будет ли он на посту президента терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет.
— Анатолий Гриценко, украинский политикNewInform 02:25
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Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
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