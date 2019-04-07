Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентствуRT на русском 02:01
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
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Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов. Будет ли он на посту президента терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет.
— Анатолий Гриценко, украинский политикNewInform 02:25
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Гриценко после встречи с Зеленским ответил на вопрос, готов ли шоумен возглавить Украину
Российский Диалогвчера в 15:39
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Политика
Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
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Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
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Происшествия
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Обновлено в 04:20
Происшествия
На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
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Армия и оружие
В Москве в Доме «Юнармии» поздравили с 80-летним юбилеем генерал-полковника в отставке Станислава Вениаминовича Петрова
В Москве состоялась военно-историческая конференция, посвященная деятельности начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – РХБ защиты ВС РФ), лауреата Ленинской премии, профессора академии военных наук, генерал-полковника в отставке Станислава Вениаминовича Петрова, которому 3 апреля исполнилось 80 лет.
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С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
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Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено 05 апреля в 06:18
Хоккей
«Лос-Анджелес» обыграл «Вегас», Ковальчук забросил две шайбы
"Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов
Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
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Шоу-бизнес
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Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Спорт
Татьяна Тарасова спасла Алексея Ягудина от алкоголизма
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Четверо мирных жителей погибли при обстреле сирийской провинции Хама
Четверо мирных жителей погибли при обстреле боевиками жилых районов города Масьяф в сирийской провинции Хама.
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Футбол
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На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
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В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Хоккей
Евгений Малкин: «Сезоном недоволен, я могу играть лучше»
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал с чем связаны провалы в нынешнем сезоне, а также как далеко может зайти его команда в плей-офф НХЛ.
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ФК «Краснодар» победил «Крылья Советов» в концовке матча
Обновлено вчера в 11:38
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В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Общество
Гороскоп на 7 апреля: вечером утренние проблемы покажутся ерундой
К вечеру решатся проблемы, которые заставляли вас отчаянно нервничать утром и в обед.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Головин: учитывая гол в добавленное время, «Монако» может порадоваться и ничьей
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат выездного матча 31-го тура чемпионата Франции с «Генгамом» (1:1). Монегаски ушли от поражения благодаря голу нападающего Стевана Йоветича на 94-й минуте встречи.
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Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено вчера в 16:03
Космос
Бронежилетная ткань защитит российские модули МКС
Модули российского сегмента Международной космической станции (МКС) от метеоритов защитит отечественная бронежилетная ткань.
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Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
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Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Технологии
Японцы разработали компактный электромотор для работы в космосе и не только
По сообщению японских источников, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency) и группа из трёх университетов страны разработали компактный электромотор с высочайшей эффективностью.
Обновлено в 04:00