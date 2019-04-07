Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентствуRT на русском 02:01

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Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

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