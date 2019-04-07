Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентствуФАН 03:20

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Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.

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