Гриценко рассказал о неготовности Зеленского к президентствуПолитическая Экспертиза 04:12

Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов. Будет ли он на посту президента терпеть коррупцию и мародерство? Нет, не будет.

Как отметил Гриценко в своем Facebook, несмотря на неготовность к президентству, Зеленский понимает ответственность и намерен прилагать усилия, опираясь на профессионалов. Депутат заметил, что шоумен не станет допускать коррупции на посту лидера Украины.

Гриценко рассказал о неготовности Зеленского к президентству

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