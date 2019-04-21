Футбол

Грицаенко: в первом тайме «Спартак» ничего не создал, кроме голаЧемпионат 15:10

Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).
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Футболист «Енисея» Грицаенко: травма Саркисова повлияла на результат матча со «Спартаком»

ТАСС15:37

Грицаенко: в первом тайме «Спартак» ничего не создал, кроме гола

Чемпионат15:10

Грицаенко: «Не думаю, что Аленичев считает, что мы выйдем и отдадим очки просто так»

Sport24.ru14:57

Грицаенко - о словах Аленичева: «Он вряд ли думает, что мы выйдем на поле и просто так отдадим очки»

Спорт-Экспресс14:56
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Политика

Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины

Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:35
Политика

Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»

Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Кино

Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт

В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
Обновлено в 13:51
Музыка

Мишель Бранч и Патрик Карни поженились

Ударник Black Keys Патрик Карни и американская певица Мишель Бранч стали мужем и женой.
Обновлено в 14:23
Политика

Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине

Обновлено в 07:27
Экономика

Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ

Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Общество

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Космос

«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд

Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии

Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
Обновлено в 16:09
Общество

Дмитрий Быков начал приходить в сознание

Обновлено в 06:09
Политика

Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России

Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Гаджеты

В Сеть попали макеты новых iPhone

В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика

Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%

Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Технологии

Эксперты рассказали о простых способах предотвратить развитие рака

Эксперты дали несколько простых и действенных способов предотвратить развитие рака.
Обновлено в 11:56
Кино

Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть

Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Политика

Канцлер Австрии Себастьян Курц признал Зеленского президентом Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, об этом 21 апреля сообщает сетевое издание OE24.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Наука

Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля

Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.
Обновлено в 15:49
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28
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Дмитрий Торбинский
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Российский футболист, полузащитник клуба «Енисей». Серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата Европы.
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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