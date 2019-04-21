Футбол
Грицаенко: в первом тайме «Спартак» ничего не создал, кроме голаЧемпионат 15:10
Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).
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Политика
Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины
Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:35
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Кино
Режиссер «Двойного форсажа» перенес инсульт
В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон попал в больницу.
Обновлено в 13:51
Музыка
Мишель Бранч и Патрик Карни поженились
Ударник Black Keys Патрик Карни и американская певица Мишель Бранч стали мужем и женой.
Обновлено в 14:23
Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на Украине
Обновлено в 07:27
Экономика
Как Португалия добилась восстановления экономики без МВФ
Еще недавно Португалия была страной со слабой экономикой на задворках Европы.
Обновлено в 14:31
Общество
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Космос
«Роскосмос» опубликовал настоящие звуки нейтронных звезд
Сотрудники «Роскосмоса» опубликовали в Сети настоящие звуки нейтронных звезд.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии
Сабо сообщил, что убитую иностранку звали Фей Муни, ее "идентифицировали как гражданку Великобритании".
Обновлено в 16:09
Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09
Политика
Алексей Пушков: украинцы не стали голосовать за ненависть к России
Украинцы не стали голосовать за ненависть к России, которая была единственной программой Порошенко.
Обновлено в 13:49
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Гаджеты
В Сеть попали макеты новых iPhone
В Сеть слили макеты новых iPhone, продажи которых должны начаться в этом году.
Обновлено в 06:01
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Политика
Явка на выборах президента Украины на 11:00 составила 18,15%
Явка во втором туре президентских выборов на Украине, который проходит в воскресенье, по состоянию на 11:00 составила 18,15%.
Обновлено в 07:02
Технологии
Эксперты рассказали о простых способах предотвратить развитие рака
Эксперты дали несколько простых и действенных способов предотвратить развитие рака.
Обновлено в 11:56
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
Обновлено в 16:12
Политика
Канцлер Австрии Себастьян Курц признал Зеленского президентом Украины
Канцлер Австрии Себастьян Курц поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, об этом 21 апреля сообщает сетевое издание OE24.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Наука
Метеорологи сообщили о магнитной буре, которая накроет Землю 22 апреля
Жителей Земли 22 апреля ожидает мощная магнитная буря. Её спровоцировало появление на Солнце пятна AR2738, сообщает Space Weather.
Обновлено в 15:49
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Группа "Сибантрацит" и УК "ВостокУголь" приступили к работам по подготовке строительства на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии второй очереди Северомуйского тоннеля - "Северомуйский тоннель-2".
Обновлено в 11:28