Футбол
Грицаенко: в первом тайме «Спартак» ничего не создал, кроме голаЧемпионат 15:10
Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский о конфликте в Донбассе: «У нас есть креативные идеи»
По данным всех экзит-поллов, Владимир Зеленский набрал около 72−75% голосов избирателей, у действующего главы государства Петра Порошенко — 23−25%.
Обновлено в 14:54
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".
Обновлено в 14:55
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.
Обновлено в 12:16
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено в 10:00
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний, сообщили ТАСС в пресс-службе Северной верфи.
Обновлено в 05:22
Политика
Москва прокомментировала результаты выборов президента Украины
Результаты экзитполов среди избирателей, проголосовавших во втором туре выборов президента Украины, показали, что граждане страны проголосовали за перемены.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала архивные снимки с певицей и родителями
Наталья Фриске, сестра умершей Жаны Фриске, показала в микроблоге Instagram архивные снимки с певицей и родителями.
Обновлено в 11:37
Политика
Зеленский раздал первые обещания
Петр Порошенко признал победу Владимира Зеленского и позвонил ему, чтобы поздравить с избранием на пост президента.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Обновлено в 00:43
Политика
Порошенко «подставит плечо» Зеленскому при выполнении одного условия
Действующий президент Украины Петр Порошенко дал понять, что переходит в оппозицию к Владимиру Зеленскому, который, согласно предварительным данным, выиграл выборы 21 апреля.
Обновлено в 14:03
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Биография Владимира Зеленского
Происхождение Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне - Украина).
Обновлено в 14:24
Футбол
«Вильярреал» обыграл «Леганес» в матче Примеры
«Вильярреал» победил «Леганес» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Обновлено в 14:22
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:28
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» Лукоянов сыграл за ФК «Камаз»
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитпола
Обновлено в 13:15
Кино
Звезда «Спартака» Мерреллс рассказал о роли в шоу «Падение Ордена»
В интервью "Газете.Ru" звезда шоу Саймон Мерреллс, знакомый зрителям благодаря телехиту "Спартак: Война проклятых", рассказал о съемках в высокобюджетном проекте, который в России показывает онлайн-кинотеатр ViP Play, а также поделился рядом любопытных фактов о тамплиерах.
Обновлено в 15:15
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты экзитполов заставляют его позвонить оппоненту – Владимиру Зеленскому – и поздравить его с победой на выборах.
Обновлено в 13:39