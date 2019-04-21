Футбол

Грицаенко: в первом тайме «Спартак» ничего не создал, кроме голаЧемпионат 15:10

Защитник "Енисея" Алексей Грицаенко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).
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Грицаенко: в первом тайме «Спартак» ничего не создал, кроме гола

Чемпионат15:10

Грицаенко: «Не думаю, что Аленичев считает, что мы выйдем и отдадим очки просто так»

Sport24.ru14:57

Грицаенко - о словах Аленичева: «Он вряд ли думает, что мы выйдем на поле и просто так отдадим очки»

Спорт-Экспресс14:56
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Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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Порошенко пообещал подписать закон о языке

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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

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