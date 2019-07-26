В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» обыграл парагвайский «Либертад». Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 71 минуте отличился Диего Тарделли, а на 84 забил Давид Брас.

«Гремио» в меньшинстве обыграл «Либертад» в Кубке Либертадорес

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