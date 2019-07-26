Футбол
«Гремио» в меньшинстве обыграл «Либертад» в Кубке ЛибертадоресМатч ТВ вчера в 22:19
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» обыграл парагвайский «Либертад». Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 71-й минуте отличился Диего Тарделли, а на 84-й забил Давид Брас.
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