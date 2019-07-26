В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» обыграл парагвайский «Либертад». Встреча завершилась со счетом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме: на 71-й минуте отличился Диего Тарделли, а на 84-й забил Давид Брас.

«Гремио» в меньшинстве обыграл «Либертад» в Кубке Либертадорес

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Политика Трамп выступил на фоне печати с двуглавым орлом Трамп вышел на сцену и произносил речь на фоне печати президента США, на которой вместо обычного орла был двуглавый, сжимающий в лапе вместо стрел клюшки для гольфа — намек на увлечение президента этим дорогостоящим видом спорта.

Происшествия Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Здоровье В роддоме в Уфе пояснили, почему рожениц кладут в коридор Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пояснило, что рожениц госпитализируют в коридор из-за отсутствия мест в палатах, которое возникло в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.

Политика Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.

Политика Украина нашла замену российскому газу в Катаре Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.

Происшествия В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.

Политика МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.

Происшествия Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.

Происшествия В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.

Космос Экспериментальный корабль Space X загорелся во время испытаний Экспериментальный космический корабль Starhopper, принадлежащий компании Space X, загорелся во время испытаний на полигоне в Бока-Чика-Бич.

Теннис Кузнецова не поедет на турнир в Вашингтон из-за проблем с визой Российская теннисистка Светлана Кузнецова не будет участвовать в теннисном турнире в Вашингтоне, сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.

Экономика 75% россиян не хватает денег до зарплаты Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах.

Футбол Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высоко оценил свои действия в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала».

Политика США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Политика Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.

Происшествия Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.

Происшествия В Китае ребенок помог найти 11 ископаемых яиц динозавра Девятилетний мальчик помог ученым найти 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передает ТАСС.

Футбол ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи сыграл 33 матча, в которых забил 21 гол и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром чемпионата Алжира.

Футбол «Эвертон» представил проект нового стадиона Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.