Футбол

Грек Сидиропулос обслужит матч Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив»
Sportbox.RU
09:45

Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив». Помогать Сидиропулосу будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.
Sportbox.RU09:45

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Матч «Шальке» — «Локомотив» обслужит бригада арбитров из Греции

Чемпионат10:38

Грек Сидиропулос обслужит матч Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив»

Матч ТВ09:45

Греческая бригада арбитров во главе с Сидиропулосом обслужит матч «Шальке» - «Локомотив»

Советский спорт08:39

«Шальке» и «Локомотив» рассудит греческая бригада арбитров

Спорт-Экспресс08:39

«Шальке» и «Локомотив» рассудит греческая бригада арбитров

Газета.Ru07:18

Сидиропулос рассудит «Шальке» и «Локомотив»

Soccer.ru06:48

Матч «Шальке» – «Локомотив» обслужит греческий арбитр Сидиропулос

Sports.ru07:41
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