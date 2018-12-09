Футбол

Грек Сидиропулос обслужит матч Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив»
Матч ТВ
09:45

Шальке-04 — Локомотив
11 декабря
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Фельтинс-Арена»
Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив». Помогать Сидиропулосу будут Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис.
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