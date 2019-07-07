Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Происшествия
Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством
В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Наука
В Японии создают неатомную подлодку нового поколения
В Японии начаты работы по созданию нового поколения неатомных подлодок, получивших на данное время обозначение 29SS.
Обновлено вчера в 13:48
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Здоровье
Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации.
Обновлено в 07:39
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Общество
«Макдоналдс» могут оштрафовать на полмиллиона за соус по цене 6 рублей
Комиссия УФАС вынесла решение в отношении ООО «СРП», на 100% принадлежащим американской «Макдоналдс корпорейшн» и зарегистрированному в Петербурге.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
НАТО выдвинул Москве последний ультиматум, пишут СМИ
Как замечает Saarbruecker Zeitung, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что договор еще можно спасти, если Москва снова станет его соблюдать.
Обновлено в 10:06
Футбол
Фарфоровый завод представил фигурки Кокорина и Мамаева
Сысертский фарфоровый завод привез на международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за хулиганство.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Black Star и Тимати
Рэпер L'One подал иск против лейбла Black Star, а также его совладельца Тимати (Тимура Юнусова) и гендиректора Павла Курьянова (Пашу).
Обновлено в 04:19
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка
МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
«Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода
Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Названа версия трагедии со свидетельницей по делу Кокорина
Стала известна версия падения с балкона в Чехии Екатерины Бобковой, которая проходит свидетелем по делу бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:02
Кино
«Ленфильм» объявил конкурсы, посвященные любви к Петербургу
Обновлено в 09:04
Политика
Грузинский телеканал «Рустави-2» извинился перед зрителями за ведущего, который оскорбил Путина и его родителей
Грузинский телеканал "Рустави-2" извинился перед зрителями за ведущего, который в эфире оскорбил Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 05:00
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Авто
Jeep в июне увеличил продажи в России на 32%
Несмотря на общий спад автомобильного рынка в России (-7%) продажи Jeep выросли на 32% в июне и составили 154 машины.
Обновлено в 05:43
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Свадьба Топалова с Тодоренко стоила больше 7 млн рублей
Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с бывшей ведущей «Орла и решки» Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.
Обновлено в 09:02
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Зенитный комплекс «Панцирь-СМ» разработан для боёв будущего
Муравкин рассказал, что комплекс разрабатывался для противовоздушных боёв будущего, где противостоять придётся не пилотам истребителя против зенитного ракетного расчёта, а умным и точнейшим машинам, работающих в больших группах.
Обновлено в 06:48