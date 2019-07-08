Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Хименес признан лучшим игроком Кубка КОНКАКАФ

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Назван лучший голкипер Золотого кубка КОНКАКАФ

Газета.Ru03:35

19-летний канадец - лучший бомбардир Кубка КОНКАКАФ

Спорт-Экспресс02:36

19-летний канадец Дэвид стал лучшим бомбардиром Кубка КОНКАКАФ. Он забил 6 голов в 4 матчах

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Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, одолев в финале США

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Очоа признан лучшим голкипером Золотого кубка КОНКАКАФ

Чемпионат03:23

Мексика – США: кто победит в североамериканской классике?

Legalbet05 июля в 04:58
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Политика

Сотрудники «Рустави-2» увольняются после оскорбления Путина

Ранее генеральный директор телекомпании "Рустави-2" извинился за инцидент с бранью журналиста Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:32
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Нелли Михайловна дала новое интервью о своей жизни с легендарным Иосифом Кобзоном. Вдова поделилась воспоминаниями о браке с певцом.
Обновлено в 01:00
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Культура

В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине

Грузинские пользователи соцсетей резко отреагировали на оскорбления телеведущего Георгия Габунии в адрес Владимира Путина, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Наука

ДНК не актуальна: учёные представили цифровой молекулярный носитель с увеличенной плотностью

Обновлено 05 июля в 06:30
Финансы

Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:21
Политика

В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
Кино

В Сети обнародован первый трейлер киноверсии «Мулан» от Disney

Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, почему не женился на певице Жанне Фриске

Дмитрий Шепелев на страницах книги «Жанна» рассказал, почему не женился на певице Жанне Фриске.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Семья Виктора Бута прилетит в США в начале сентября

Обновлено в 00:13
Общество

Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка всё ещё находится в реанимации

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в реанимации московской больницы.
Обновлено в 03:49
Экономика

Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска

Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Общество

Зона отдыха появится на берегу Яузы

Новая городская зона отдыха появится на северо-востоке столицы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Наука

В Индонезии нашли останки древнейшего человека возрастом 1,8 млн лет

Ученые отмечают, что это первое доказательство присутствия человека на территории современной Индонезии 1,8 млн лет назад.
Обновлено в 00:28
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Общество

Москвичей предостерегли от платных услуг недобросовестных медцентров

Жители столицы стали все чаще получать звонки из коммерческих медцентров, чьи сотрудники пытаются навязать им платные услуги.
Обновлено в 02:37
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