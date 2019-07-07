Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

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Политика Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.

Происшествия Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.

Авто Появились первые фотографии обновленной Lada Largus Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.

Политика В центре Тбилиси начались столкновения В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.

Политика Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.

Политика Канделаки назвала заказчика матерщины в адрес Путина на грузинском ТВ Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что за грузинским телеведущим Георгием Габунией, который нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина, стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Политика Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл решили крестить ребёнка тайно Церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл решили не делать публичной, сообщает The Sun.

Авто BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Происшествия На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.

Футбол Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.

Происшествия Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.

Политика Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2» Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Авто Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6 1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.

Музыка Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении» Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.

Общество Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.

Наука Ученые впервые запечатлели на видео глубоководную шестижаберную акулу Глубоководную шестижаберную акулу ученым из Университета штата Флорида удалось впервые запечатлеть на видео.

Армия и оружие Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.

Армия и оружие Опубликовано видео «передовой» сборки F-35 В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.

Политика Трамп отказался иметь дело с британским послом Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.