Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика
Президент Грузии осудила ругань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные высказывания ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Российская семья отсудила 2 млн рублей у Минфина за пропавший клад
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:02
Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada Largus
Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
Обновлено в 04:13
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Политика
Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Политика
Канделаки назвала заказчика матерщины в адрес Путина на грузинском ТВ
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что за грузинским телеведущим Георгием Габунией, который нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина, стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили.
Обновлено в 11:32
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили крестить ребёнка тайно
Церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл решили не делать публичной, сообщает The Sun.
Обновлено 06 июля в 10:26
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели дело о неповиновении
Сын Михаила Музраева, арестованного по подозрению в покушении на главу Волгоградской области Андрея Бочарова обвиняется в неповиновении сотрудникам ФСБ.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Обновлено в 09:04
Футбол
Неймар не явился на предсезонную подготовку ПСЖ
Отмечается, что бразильский вингер Неймар не прибыл в указанное место.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Политика
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:34
Авто
Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»
Обновлено в 12:40
Музыка
Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»
Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Наука
Ученые впервые запечатлели на видео глубоководную шестижаберную акулу
Глубоководную шестижаберную акулу ученым из Университета штата Флорида удалось впервые запечатлеть на видео.
Обновлено в 13:54
Футбол
Набиуллин перешел из «Зенита» в «Сочи»
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Опубликовано видео «передовой» сборки F-35
В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.
Обновлено в 06:22
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Наука
Отказ от алкоголя способствует укреплению психического здоровья
Специалисты Гонконгского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выявили, что отказ от алкоголя может улучшить психическое здоровье человека, сделав его более устойчивым к стрессовым и трудным жизненным ситуациям.В рамках исследования учёные сначала проанализировали данные, собранные во время исследования Family Court.
Обновлено в 13:36
Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа
Обновлено в 11:18