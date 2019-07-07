Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

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Политика Евкуров назначен замминистра обороны Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Наука В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.

Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

Экономика The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Наука Пшеницу в производстве джина предложили заменить горохом Ученые предложили при производстве напитка заменить пшеницу горохом.

Политика Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Общество Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума В интервью радио «Радонеж» Смирнов заявил о «слабости ума» женщин по сравнению с мужчинами.

Происшествия В Новгородской области задержали преступников, убивших ветерана Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД России.

Политика Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».

Политика Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.

Кино Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля 19 июля на телеканале "Россия-1" выйдет документальная лента "В борьбе за Украину", получившая специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина.

Экономика Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.

Армия и оружие Арабская коалиция предотвратила нападение хуситов в Красном море Военно-морские силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией предотвратили нападение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) с использованием заминированной лодки на торговое судно в южной части Красного моря, сообщил в понедельник официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.

Общество Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.

Футбол Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.

Политика Зеленский отреагировал на телемост с Россией Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.

Общество Большинство россиян поддерживают обязательную регистрацию брака Большинство россиян (77%) считают, что при создании семьи нужно обязательно зарегистрировать отношения в загсе, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.