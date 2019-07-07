Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Все про Спорт ру06 июля в 20:32
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
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Евкуров назначен замминистра обороны

Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
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Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума

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«Яндекс.Деньги» запустил новый сервис для геймеров «Я.Стример»

Во время трансляции геймер сразу принимает донат от зрителей.
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В пятый медальный день Универсиады сборная РФ завоевала 5 медалей

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В Новгородской области задержали преступников, убивших ветерана

Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД России.
Обновлено в 16:13
Политика

Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

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Обновлено в 15:24
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Политика

Болтон о санкциях США против Ирана: Всё только начинается

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские власти в настоящее время лишь только начинают разворачивать свои санкции против Исламской Республики Иран, и впереди будут новые более жесткие рестрикции.
Обновлено в 16:41
Кино

Премьера фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» состоится 19 июля

19 июля на телеканале "Россия-1" выйдет документальная лента "В борьбе за Украину", получившая специальный гран-при на кинофестивале в итальянском городе Таормина.
Обновлено в 17:09
Экономика

Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты

Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Арабская коалиция предотвратила нападение хуситов в Красном море

Военно-морские силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией предотвратили нападение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) с использованием заминированной лодки на торговое судно в южной части Красного моря, сообщил в понедельник официальный представитель коалиции Турки аль-Малики саудовскому агентству новостей SPA.
Обновлено в 11:06
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Белоруссия нашла недолив подсолнечного масла в импорте из России

Белоруссия обнаружила в импортируемом из России подсолнечном масле недолив в 80% проверенных партий, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта страны.
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Футбол

Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
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Политика

Зеленский отреагировал на телемост с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост между Украиной и Россией дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение страны на два лагеря.
Обновлено в 05:28
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«Зенит» объявил о переходе Сутормина

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Общество

Большинство россиян поддерживают обязательную регистрацию брака

Большинство россиян (77%) считают, что при создании семьи нужно обязательно зарегистрировать отношения в загсе, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:10
Политика

Болтон назвал встречу глав СБ России, США и Израиля исторической

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом исторической.
Обновлено в 15:44
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Анчелотти: «К сожалению, Хамес пока не является игроком „Наполи“»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти пообщался со СМИ на старте предсезонной подготовки команды.
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Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
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