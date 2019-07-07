Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Очоа признан лучшим голкипером Золотого кубка КОНКАКАФ

Чемпионат03:23

Назван лучший голкипер Золотого кубка КОНКАКАФ

Газета.Ru03:35

Кубок КОНКАКАФ-2019. Рауль Хименес – лучший игрок, Очоа – вратарь, Пулишич – молодой игрок

Sports.ru03:27

Хименес признан лучшим игроком Кубка КОНКАКАФ

Советский спорт03:34

Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, одолев в финале США

LiveSport.ru00:44

Мексика – победитель Золотого кубка КОНКАКАФ

ODDS.ru01:15

Мексика – США: главный матч Золотого кубка

Все про Спорт ру06 июля в 20:32
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Политика

Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина

В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции

Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Происшествия

ДТП на Невском с участием машины скорой помощи попало на видео

Столкновение автомобилей Mercedes и машины скорой помощи, которое произошло в воскресенье вечером на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в Петербурге, попало на видео.
Обновлено вчера в 17:42
Общество

Ливни и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Обновлено 06 июля в 06:00
Авто

На аукционе продаётся культовый Ford GT из середины «нулевых»

На текущий момент выставленный на продажу Ford GT оценён в 200 тыс. долларов, но ожидается что стоимость спорткара должна варьироваться от 280 до 340 тыс. долларов, так как этот автомобиль относится к культовым в США.
Обновлено вчера в 08:25
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал два возможных места для строительства храма

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:17
Космос

Найден источник с самым высокоэнергетичным излучением

Новое наблюдение впервые показало существование излучения с энергией выше 100 ТэВ.
Обновлено в 06:23
Общество

Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов

Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские

В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Футбол

«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи

Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
Обновлено вчера в 23:06
Общество

Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев

Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Шоу-бизнес

Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей

Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.
Обновлено в 05:43
Политика

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Авто

Японцы спят и работают в каршеринговых авто

Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил

Обновлено в 01:21
Общество

Жары не будет. Синоптики обещают в июле сентябрьскую погоду

Синоптики расстроили любителей жаркого лета. В ближайшие недели его не ожидается.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено вчера в 16:18
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Задержанные россияне депортированы из Мексики

Обновлено 06 июля в 21:55
Шоу-бизнес

Сергей Безруков трогательно поздравил Анну Матисон с днем рождения

Супруг Анны Сергей Безруков трогательно поздравил супругу, опубликовав в соцсети совместные фото.
Обновлено в 07:00
Политика

ЕР предложила ввести уроки основ информационной безопасности в школе

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе парламентских слушаний в Госдуме, посвященных вопросам развития цифровой экономики, выступил с предложением ввести уроки основ информационной безопасности в школьную программу.
Обновлено в 06:15
Политика

Правительство ЕАО опровергло слухи о возможной отставке губернатора

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов, в том числе Левинталя.
Обновлено в 04:10
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