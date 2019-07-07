Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

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Политика Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.

Технологии «Яндекс.Деньги» запускает новый сервис для геймеров «Я.Стример» «Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустил новый сервис для геймеров под названием «Я.Стример», который помогает принимать донаты во время онлайн-трансляций и через виджеты показывать другим пользователям процесс сбора денег.

Политика Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2» "Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России", — сказал журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

Армия и оружие Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде на День ВМФ В понедельник, 8 июля, стало известно, что морская авиация прибыла в Петербург для участия в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ.

Музыка Пугачева подарила Шнурову песню про мужиков В эфире Вайкуле спросила Пугачеву о некой смешной «песне про мужиков».

Происшествия Суд продлил домашний арест Майкла Калви "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.

Общество Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.

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Общество В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.

Армия и оружие В США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Вашингтон призывает Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.

Политика У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.

Происшествия Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

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Технологии British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.

Наука В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.

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Экономика The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

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