Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Политика
Экклстоун: хочу, чтобы Путин правил Европой
Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун признался в своей симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 10:50
Технологии
«Яндекс.Деньги» запускает новый сервис для геймеров «Я.Стример»
«Яндекс.Деньги» совместно с Donate.Stream запустил новый сервис для геймеров под названием «Я.Стример», который помогает принимать донаты во время онлайн-трансляций и через виджеты показывать другим пользователям процесс сбора денег.
Обновлено в 04:46
Политика
Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»
"Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России", — сказал журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде на День ВМФ
В понедельник, 8 июля, стало известно, что морская авиация прибыла в Петербург для участия в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 11:47
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено в 12:58
Музыка
Пугачева подарила Шнурову песню про мужиков
В эфире Вайкуле спросила Пугачеву о некой смешной «песне про мужиков».
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса только после возвращения национализированных предприятий.
Обновлено в 11:56
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Вашингтон призывает Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста
В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Обновлено в 07:34
Авто
Стала известна российская цена на новый китайский пикап JAC T6
1 сентября 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.
Обновлено в 01:27
Технологии
British Airways оштрафуют на $230 млн за утечку данных клиентов
Авиакомпании British Airways грозит штраф в размере 183,4 млн фунтов ($229,8 млн) за утечку данных клиентов.
Обновлено в 03:17
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста «Надо поговорить» с Россией, который должен был состояться 12 июля.
Обновлено в 06:19
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Уровень обогащения урана в Иране превысил 3,67%
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано проинформировал, что Иран в понедельник превысил уровень обогащения урана в 3,67%, предусмотренный ядерной сделкой.
Обновлено в 12:30
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Политика
Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве
Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Политика
Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Общество
Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ
Бывшая супруга музыканта Пола Маккартни Хизер Миллс объявила о завершении почти десятилетней тяжбы с News Group Newspapers, которую она и ее сестра Фиона обвинили в прослушивании телефонов и вторжении в частную жизнь, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:50