Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика
Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.
Обновлено в 08:03
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Спорт
Фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 06:43
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Экономика
Утилизацию мусора захотели освободить от НДС
Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили рассмотреть возможность освободить все услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от НДС.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо
Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Кино
Disney выпустил трейлер киноверсии мультфильма «Мулан»
Роль Мулан исполнила актриса Лю Ювей. В других ролях снялись Гун Ли, Донни Йен и Джет Ли. Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»
Обновлено в 07:54
Происшествия
Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина
Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину
Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Илон Маск: Tesla начнёт модернизацию старых электромобилей в конце года
Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в воскресенье вечером в Твиттере, что компания «скорее всего» начнёт модернизацию старых электромобилей с помощью установки нового специализированного чипа Hardware 3 в конце четвёртого квартала этого года.
Обновлено в 07:57
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Политика
Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах
Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Автоспорт
Квят хочет получить удовольствие от гонки на Гран-при Великобритании
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.
Обновлено в 08:52
Экономика
Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков
В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено вчера в 14:30
ЖКХ
В северных районах Екатеринбурга на две недели отключат горячую воду
Среднеуральская ГРЭС, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы, закроется на реконструкцию.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Политика
Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС
Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.
Обновлено в 08:19
Политика
Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»
Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
Обновлено в 08:33
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13