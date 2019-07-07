Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

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Политика Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом» Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

Политика Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор» Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Политика Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.

Политика Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.

Спорт Фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.

Политика ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Политика Путин назначил Евкурова замминистра обороны Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.

Экономика Утилизацию мусора захотели освободить от НДС Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили рассмотреть возможность освободить все услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от НДС.

Происшествия В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

Кино Disney выпустил трейлер киноверсии мультфильма «Мулан» Роль Мулан исполнила актриса Лю Ювей. В других ролях снялись Гун Ли, Донни Йен и Джет Ли. Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Происшествия Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.

Происшествия Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.

Гаджеты Илон Маск: Tesla начнёт модернизацию старых электромобилей в конце года Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в воскресенье вечером в Твиттере, что компания «скорее всего» начнёт модернизацию старых электромобилей с помощью установки нового специализированного чипа Hardware 3 в конце четвёртого квартала этого года.

Культура Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд» Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.

Политика Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.

Экономика Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

ЖКХ В северных районах Екатеринбурга на две недели отключат горячую воду Среднеуральская ГРЭС, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы, закроется на реконструкцию.

Происшествия Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково «Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Политика Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.

Политика Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2» Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».