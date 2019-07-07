Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Хименес признан лучшим игроком Кубка КОНКАКАФ

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Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, одолев в финале США

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Все про Спорт ру06 июля в 20:32
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Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Обновлено в 08:19
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и «дешевым пиар-ходом»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Политика

Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Политика

Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.
Обновлено в 08:03
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Спорт

Фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 06:43
Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество

Ребенка заставили есть еду с пола в детском саду Свердловской области

Обновлено в 03:09
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Экономика

Утилизацию мусора захотели освободить от НДС

Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили рассмотреть возможность освободить все услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от НДС.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо

Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Кино

Disney выпустил трейлер киноверсии мультфильма «Мулан»

Роль Мулан исполнила актриса Лю Ювей. В других ролях снялись Гун Ли, Донни Йен и Джет Ли. Мультфильм «Мулан» вышел в 1998 году.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»

Обновлено в 07:54
Происшествия

Журналистов «МБХ медиа» задержали возле резиденции Путина

Журналистов «МБХ медиа» Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова задержали около резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату.
Обновлено в 07:39
Гаджеты

Илон Маск: Tesla начнёт модернизацию старых электромобилей в конце года

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в воскресенье вечером в Твиттере, что компания «скорее всего» начнёт модернизацию старых электромобилей с помощью установки нового специализированного чипа Hardware 3 в конце четвёртого квартала этого года.
Обновлено в 07:57
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Политика

Председатель ПАСЕ прокомментировала восстановление России в правах

Надежду на полное и всестороннее сотрудничество с Россией после восстановления прав российской делегации в Совете Европы высказала председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье во время пленарного заседания 7 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Автоспорт

Квят хочет получить удовольствие от гонки на Гран-при Великобритании

Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Великобритании.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Экономика

Россию могут обязать возобновить продажу алкоэнергетиков

В России могут снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.
Обновлено вчера в 14:30
ЖКХ

В северных районах Екатеринбурга на две недели отключат горячую воду

Среднеуральская ГРЭС, которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей Екатеринбурга, Среднеуральска и Верхней Пышмы, закроется на реконструкцию.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Политика

Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС

Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве.
Обновлено в 08:19
Политика

Басилашвили оценил поведение телеведущего «Рустави 2»

Народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с телеканалом «360» оценил поведение ведущего Георгия Габунии на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2».
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Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
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