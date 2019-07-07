Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

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Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Политика Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1» Телемост между украинским телеканалом NewsOne и "Россией 1" отменили из-за прямых угроз жизни журналистов, передает РИА "Новости".

Политика «Рустави 2» отстранил от эфира оскорбившего Путина ведущего Грузинский телеканал «Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который накануне грубо оскорбил президента России Владимира Путина.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.

Здоровье Во Владимире стали чаще использовать обезболивание при родах Во Владимирском областном перинатальном центре более чем на 45 процентов увеличилась частота использования эпидуральной анестезии.

Происшествия В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри крестили сына Арчи 6 июля в частной часовне Виндзорского замка прошли крестины сына Меган Маркл и принца Гарри.

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

Футбол Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Экономика Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.

Политика Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».

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Армия и оружие В США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Вашингтон призывает Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.