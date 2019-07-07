Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Очоа признан лучшим голкипером Золотого кубка КОНКАКАФ

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Назван лучший голкипер Золотого кубка КОНКАКАФ

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Кубок КОНКАКАФ-2019. Рауль Хименес – лучший игрок, Очоа – вратарь, Пулишич – молодой игрок

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Хименес признан лучшим игроком Кубка КОНКАКАФ

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Мексика выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, одолев в финале США

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Рауль Хименес - лучший игрок Кубка КОНКАКАФ, Очоа - лучший вратарь

Спорт-Экспресс02:42

Мексика – США: главный матч Золотого кубка

Все про Спорт ру06 июля в 20:32
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Политика

Украинский телеканал объяснил идею провести телемост с «Россией 1»

На 12 июля запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.
Обновлено в 04:26
Политика

В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией

Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика

Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля

Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.
Обновлено в 03:01
Общество

Метеоролог назвал самое холодное место Московской области

Эксперт отметил, что в этом поселке температура, как правило, на 3–4 градуса ниже, чем в других районах Подмосковья.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Москва обязательно изучит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Авто

В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте

Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
Наука

В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп

В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Футбол

УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

«Передовая» сборка F-35 попала на видео

Американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Обновлено вчера в 17:20
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник

Обновлено в 05:02
Авто

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Авто

Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП

Заволжский моторный завод изготовил пилотную партию двигателей ZMZ Pro, адаптированных под шестиступенчатый «автомат» Punch 6L50.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

Обновлено в 02:43
Авто

JAC объявила российские цены на новый пикап T6

Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Общество

СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Политика

Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии

Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Игры

Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей

Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.
Обновлено в 05:06
Политика

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено

Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Росстат составил рейтинг наиболее подорожавших в 2018 году продуктов

Наиболее подорожавшими в 2018 году продуктами стали пшено и капуста, цены на которые возросли на 73,6 и 72,8 процентов соответственно.
Обновлено вчера в 05:53
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