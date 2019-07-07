Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Политика
Украинский телеканал объяснил идею провести телемост с «Россией 1»
На 12 июля запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.
Обновлено в 04:26
Политика
В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией
Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновит работу 20 июля
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, остановленный в апреле, возобновит работу в конце июля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на знакомого топ-менеджеров завода и человека, близкого к одному из акционеров предприятия.
Обновлено в 03:01
Общество
Метеоролог назвал самое холодное место Московской области
Эксперт отметил, что в этом поселке температура, как правило, на 3–4 градуса ниже, чем в других районах Подмосковья.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Обновлено вчера в 06:34
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске
Москва обязательно изучит предложение президента Украины Владимира Зеленского о новом формате переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:59
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Сбербанк снизил максимальные процентные ставки по вкладам в рублях и валюте, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 05:52
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено вчера в 03:34
Футбол
УЕФА сообщил, что не предлагал сборной Аргентины сыграть в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о том, что предложил сборной Аргентины принять участие в Лиге наций, если команда откажется от выступления в Кубке Америки.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
«Передовая» сборка F-35 попала на видео
Американская компания Northrop Grumman выложила на YouTube видео сборки центрального фюзеляжа истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Авто
Появились первые фотографии обновленного Lada Largus
Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".
Обновлено в 04:34
Происшествия
В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка
В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Авто
Мотор ЗМЗ модернизируют для внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП
Заволжский моторный завод изготовил пилотную партию двигателей ZMZ Pro, адаптированных под шестиступенчатый «автомат» Punch 6L50.
Обновлено вчера в 16:54
Авто
JAC объявила российские цены на новый пикап T6
Китайская автомобильная марка JAC назвала цены на свой новый пикап T6 для России.
Обновлено в 03:35
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Игры
Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей
Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.
Обновлено в 05:06
Политика
Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено
Между Россией и Грузией прекращено прямое авиасообщение, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Росстат составил рейтинг наиболее подорожавших в 2018 году продуктов
Наиболее подорожавшими в 2018 году продуктами стали пшено и капуста, цены на которые возросли на 73,6 и 72,8 процентов соответственно.
Обновлено вчера в 05:53