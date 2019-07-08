Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ вчера в 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Политика
Грузинского ведущего отстранили от работы после оскорбления Путина
Руководство телеканала «Рустави 2» отстранило ведущего Георгия Габунию после нецензурных оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Экономика
Сбербанк запустил маркетплейс по размену монет для ретейла и банков
Сбербанк запустил в пилотном режиме b2b-площадку на платформе SberB2B по размену монет для ретейла и других банков.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области
Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Общество
Парк усадьбы Люблино откроют до конца лета
Парк усадьбы Люблино откроют для горожан до конца лета.
Обновлено в 00:52
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено вчера в 08:14
Игры
Опубликован трейлер операции «Апокалипсис Z» для Black Ops 4
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Авто
Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
Погба и Лингард повздорили на прогулке «Манчестер Юнайтед»
Полузащитники "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и Джесси Лингард едва не подрались во время прогулки команды по австралийскому Перту после 19-часового перелета из Англии.
Обновлено в 03:12
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязани погибли два человека
Обновлено в 03:06
Авто
«Внедорожник» Suzuki Ertiga Cross появится в продаже в августе
Новинка появится в продаже уже в августе текущего года.
Обновлено в 00:49
Происшествия
На ЗСД утром полыхал строительный кран
Во вторник утром на Западной скоростном диаметре в Петербурге загорелся строительный кран. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 01:55
Общество
В Магадане начнут штрафовать за кормление голубей
Власти Магадана ввели штраф за кормление птиц в городе, заявил глава муниципального бюджетного учреждения «Комбинат зеленого хозяйства» Алексей Гаврилов.
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину
Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Продано 15 млн смартфонов Honor 8X
Вице-президент Honor Сюн Цзюньминь (Xiong Junmin) заявил, что по состоянию на сегодня, 8 июля, общий объем поставок смартфонов серии Honor 8X в мире превысил 15 миллионов единиц.
Обновлено вчера в 06:39