Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ вчера в 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Транспорт
Бурков заявил о рэкете при строительстве дороги в Омске
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Глава Гонконга признала победу протестующих
Обновлено в 01:42
Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»
Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено вчера в 19:45
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
Обновлено вчера в 04:03
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг".
Обновлено вчера в 17:47
Технологии
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Живые фото подтверждают прямоугольную камеру в Huawei Mate 30
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
"Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным - ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 01:12
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Экс-жена Маккартни отсудила у СМИ рекордную компенсацию
Крупнейшую в британской истории компенсацию получила Хизер Миллс (экс-жена музыканта группы The Beatles Пола Маккартни) от News Group Newspapers за вторжение в её частную жизнь, передаёт BBC News.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Роструде уточнили причины для отказа работнику в отпуске
Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Лолита поделилась переживаниями после гастролей в Донецке и Луганске
Российская певица Лолита Милявская поделилась переживаниями после гастролей в Луганске и Донецке и посещения разрушенного обстрелами Дебальцево.
Обновлено в 01:08
Наука
Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек
В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56