Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Здоровье
В Петербурге расскажут о борьбе с раком
Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Общество
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Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Интернет
Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome
Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.
Обновлено вчера в 06:35
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
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Авто
Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.
Обновлено в 12:10
Политика
Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы
Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество
British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров
Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.
Обновлено в 04:58
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.
Обновлено в 07:16
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»
Обновлено в 12:28
Здоровье
Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить?
Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.
Обновлено в 10:30
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.
Обновлено в 18:38
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Политика
Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne
Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Технологии
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удаляться из Facebook
Уже прошел год, как сооснователь Apple Стив Возняк удалил свою личную страницу на Facebook.
Обновлено в 18:24
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54