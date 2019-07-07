Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

Все про Спорт ру

Здоровье В Петербурге расскажут о борьбе с раком Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.

Политика Зеленский предложил Путину встретиться Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.

Интернет Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.

Политика Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.

Авто Мировые продажи Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года Новый компактный кроссовер Hyundai Venue появится на мировом автомобильном рынке во второй половине этого года.

Политика Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Общество British Airways оштрафовали за утечку данных сотен тысяч пассажиров Авиакомпанию British Airways оштрафовали на £183 млн ($229,3 млн) из-за утечки данных ее клиентов.

Авто BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.

Здоровье Как мы чувствуем старение и можно ли его замедлить? Кожа теряет эластичность, появляются морщины и пигментные пятна Увядание кожи волнует нас чуть ли не больше других признаков старения: ведь эти изменения буквально отражаются на лице.

Авто «Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.

Происшествия В Абхазии девять человек пострадали в ДТП с маршруткой Девять человек, в числе которых граждане России, пострадали в столкновении маршрутного микроавтобуса и иномарки в Абхазии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МВД Абхазии.

Происшествия Суд продлил домашний арест Майкла Калви "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.

Экономика Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика Около сотни радикалов перекрыли дорогу у здания телеканала NewsOne Несколько десятков человек собрались у здания украинского телеканала NewsOne с требованием изменить его информационную политику и отозвать у канала лицензию, сообщает 8 июля ТАСС.

Происшествия Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.

Технологии Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удаляться из Facebook Уже прошел год, как сооснователь Apple Стив Возняк удалил свою личную страницу на Facebook.