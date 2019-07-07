Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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