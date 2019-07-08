Футбол
Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»Матч ТВ 02:41
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
Политика
Володин назвал пять главных задач межпарламентского диалога
Преодоление кризиса международного права, противодействие глобальным угрозам, формирование правовой базы в цифровой эпохе, совместное обсуждение решений и представительство интересов граждан являются сегодня главными задачами межпарламентского диалога.
Обновлено в 17:01
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Обновлено в 09:04
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа поднимут пенсию
Например, в 2017 году стоимость одного балла составляла 78,58 ₽. Значит, оформивший пенсию с 1 апреля до 31 декабря 2017 года получит прибавку в размере 235,74 ₽. Для тех, кто вышел на пенсию в 2018 году, она будет чуть выше: балл равнялся 81,49 ₽, прибавка составит 244,47 ₽. Работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2019 году, получат прибавку в 2020.
Обновлено в 08:45
Технологии
Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиян
Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
Обновлено в 22:14
Политика
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии
Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Xiaomi начинает в России продажи смартфона Redmi 7A
В Redmi 7A установили 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+, 12 Мп основную камеру и 5 Мп фронтальную, причем она способна распознавать пользователя по лицу.
Обновлено в 13:23
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика
В Екатеринбурге у корпуса УрФУ перед приездом Путина сняли асфальт
Возле учебного корпуса установили многоуровневые цветочные клумбы, асфальт сняли и теперь рабочие кладут новый, дороги тщательно моют.
Обновлено в 12:16
Политика
Собчак сравнила журналиста «Рустави 2» с Навальным
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак не смогла остаться в стороне от очередной провокации в Грузии и прокомментировала поступок грузинского журналиста Георгия Габуния, оскорбившего с применением нецензурной лексики российского главу Владимира Путина в прямом эфире «Рустави 2».
Обновлено в 22:43
Экономика
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика
Порошенко пообещал надавать по морде недовольным украинцам
Лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ход предвыборной кампании этой политической организации в городе Хмельницком.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Светлана Светличная: «Бывает, так хочу пива»
Иногда Светлана Светличная может выпить и побаловать себя вредной едой.
Обновлено в 21:00
Происшествия
На 40 млн рублей леса собирался переправить в Китай житель Приморья
Контрабанду более двух тысяч кубов пиломатериалов из манчжурских дуба и ясеня пресекли уссурийские таможенники и силовики.
Обновлено в 20:38
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Обновлено в 13:15
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40