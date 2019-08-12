Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК вчера в 22:48
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Армия и оружие
Сегодня отмечается День Военно-воздушных сил России
Обновлено в 01:52
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено 10 августа в 10:28
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Наука
Названа основная причина развития рака головы и шеи
Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение.
Обновлено в 00:11
Футбол
«Спартак» победил «Ахмат» в Грозном: много голов, потасовки, удаление
Обновлено вчера в 16:23
Культура
Путин рассказал о своих впечатлениях от спектакля «Грифон»
Обновлено в 02:26
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока сборной Шотландии
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Селтика" Джеймса Форреста, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции двигатели
Моряки Черноморского флота освоили производство по восстановлению катеров, оснащенных иностранными двигателями типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 01:25
Политика
Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Эменало покинул пост спортивного директора «Монако»
Майкл Эменало покинул пост спортивного директора "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал в "Челси", где провел 10 лет.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Интернет
В работе поисковой системы Google произошел сбой
Сбой произошел в работе американской поисковой системы Google.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Обновлено в 01:57
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено 10 августа в 10:22
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
На авиашоу в Колумбии погибли двое военных
На авиашоу в колумбийском городе Медельин погибли двое военнослужащих. Во время парада мужчины сорвались с большой высоты.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 13:24
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Экономика
НПФ «Будущее» и мажоритарий ГК «Регион» Судариков перестали владеть акциями ОВК
НПФ "Будущее" и мажоритарный акционер группы компаний "Регион" Сергей Судариков через свои структуры перестали владеть акциями НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), следует из сообщений вагонной компании.
Обновлено в 02:49
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54