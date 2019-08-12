Экономика

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК вчера в 22:48

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

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Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

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«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

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Ведомостивчера в 18:57

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Обновлено вчера в 20:20
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НПФ "Будущее" и мажоритарный акционер группы компаний "Регион" Сергей Судариков через свои структуры перестали владеть акциями НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), следует из сообщений вагонной компании.
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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