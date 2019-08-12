Экономика
Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК вчера в 22:48
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Транспорт
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин согласился на трансфер в клуб Роналдо
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин согласился уйти в аренду в «Вальядолид» — клуб, которым владеет бывший бразильский футболист Роналдо.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Власти продлили режим ЧС из-за взрывов в Каменке до 13 августа
Взрывы на военном складе в селе Каменка Красноярского края прекратились, однако режим ЧС на территории села Каменка продлен до 13 августа.
Обновлено в 07:05
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»
Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Футбол
Гол «Ахмата» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
Обновлено в 04:36
Политика
Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ
Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Кино
Сергей Безруков озвучивает робота в фильме «Робо»
Обновлено в 07:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим
Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» совместно с аналитиками агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов со средней стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 02:16
Автоспорт
«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»
Команда "Формулы-1" "Ред Булл" заменила француза Пьера Гасли на тайского гонщика "Торо Россо" Александера Албона, сообщается на сайте "Ред Булл".
Обновлено в 06:55
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
По данным Федеральной налоговой службы, общее количество унитарных предприятий удвоилось за три года, с 2013 по 2016 год, с 11 тыс. до 23 тыс. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, подчеркивает Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 01:29
Футбол
Агент рассказал о состоянии Сигурдссона перед дерби со «Спартаком»
Агент исландского полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона Бьярки Гуннлаугссон рассказал о состоянии своего клиента после матча 5-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Напомним, футболист покинул поле в середине первого тайма со слезами на глазах, его заменил Константин Кучаев.
Обновлено в 06:28
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Обновлено в 05:14