Экономика

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК вчера в 22:48

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
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с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

Московский Комсомолец04:10

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

ТАСС01:55

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для «Антипинского НПЗ»

Интерфакс01:38

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

РБКвчера в 22:48

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

URA.Ruвчера в 19:37

Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:57

Антипичный случай

Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Транспорт

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
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Происшествия

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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности

Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Футбол

Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин согласился на трансфер в клуб Роналдо

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин согласился уйти в аренду в «Вальядолид» — клуб, которым владеет бывший бразильский футболист Роналдо.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Власти продлили режим ЧС из-за взрывов в Каменке до 13 августа

Взрывы на военном складе в селе Каменка Красноярского края прекратились, однако режим ЧС на территории села Каменка продлен до 13 августа.
Обновлено в 07:05
Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Политика

Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Происшествия

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова

Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.
Обновлено в 01:16
Футбол

Гол «Ахмата» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно

Обновлено в 04:36
Политика

Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Кино

Сергей Безруков озвучивает робота в фильме «Робо»

Обновлено в 07:18
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Комплексы ПВО на российской авиабазе Хмеймим в Сирии сбили шесть ударных беспилотников боевиков, приближавшихся к аэродрому с северо-запада, сообщает Минобороны России.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 12:27
Общество

В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию

В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Авто

Назвали самые популярные кроссоверы в России за 2 млн рублей

Эксперты сайта «Цена Авто» совместно с аналитиками агентства «АВТОСТАТ» назвали ТОП-5 самых продаваемых кроссоверов со средней стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 02:16
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Команда "Формулы-1" "Ред Булл" заменила француза Пьера Гасли на тайского гонщика "Торо Россо" Александера Албона, сообщается на сайте "Ред Булл".
Обновлено в 06:55
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Обновлено в 04:50
Экономика

В России стало меньше госкомпаний

По данным Федеральной налоговой службы, общее количество унитарных предприятий удвоилось за три года, с 2013 по 2016 год, с 11 тыс. до 23 тыс. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, подчеркивает Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 01:29
Футбол

Агент рассказал о состоянии Сигурдссона перед дерби со «Спартаком»

Агент исландского полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона Бьярки Гуннлаугссон рассказал о состоянии своего клиента после матча 5-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0). Напомним, футболист покинул поле в середине первого тайма со слезами на глазах, его заменил Константин Кучаев.
Обновлено в 06:28
Общество

Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Обновлено в 05:14
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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