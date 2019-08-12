Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.

с чего всё началось

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Происшествия В Курске вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск» 19 лет назад произошла трагедия в Баренцевом море, унесшая жизни 118 членов экипажа АПРК «Курск».

Экономика Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия Свадебного стрелка задержали под Петербургом «Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Общество Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.

Авто Глава ГИБДД сделал важное для всех водителей заявление Руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для российских автомобилистов.

Происшествия Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Происшествия Диджей Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет В Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. В воскресенье девушке стало плохо, и она потеряла сознание.

Общество В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.

Армия и оружие Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.

Здоровье Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.

Политика Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Финансы Рубль незначительно растёт к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Космос «Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша» Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш.

Армия и оружие В российской армии появится сотовая связь Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.