Экономика

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗРБК вчера в 22:48

Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

Московский Комсомолец04:10

Антипичный случай

Коммерсантъвчера в 17:57

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для «Антипинского НПЗ»

Интерфакс01:38

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

РБКвчера в 22:48

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

URA.Ruвчера в 19:37

Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:57

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

ТАСС01:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 33

Обновлено в 01:45
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Иркутской области вновь увеличиваются масштабы лесных пожаров

Обновлено вчера в 20:06
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Курске вспоминают погибших моряков атомной подводной лодки «Курск»

19 лет назад произошла трагедия в Баренцевом море, унесшая жизни 118 членов экипажа АПРК «Курск».
Обновлено в 03:27
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Авто

«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска

Обновлено в 01:03
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Свадебного стрелка задержали под Петербургом

«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Глава ГИБДД сделал важное для всех водителей заявление

Руководитель ГИБДД Михаил Черников выступил против знаков-ловушек для российских автомобилистов.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Диджей Жанна Рассказова умерла в возрасте 29 лет

В Москве в возрасте 29 лет скончалась диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ. В воскресенье девушке стало плохо, и она потеряла сознание.
Обновлено в 04:13
Общество

В российских колледжах и техникумах исчезнут около 100 специальностей

Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Здоровье

Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья

По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Лесной пожар охватил окрестности Афин

Обновлено в 04:01
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Финансы

Рубль незначительно растёт к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:02
Космос

«Хаббл» получил фотографии гигантского космического «зародыша»

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии планетарной туманности в созвездии Ориона, похожей по форме на гигантское зерно кофе или только что сформировавшийся зародыш.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В российской армии появится сотовая связь

Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью

Обновлено вчера в 13:02
Экономика

В России стало меньше госкомпаний

Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное