Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
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Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
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Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
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Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Кино
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Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
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Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Здоровье
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Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено в 06:09
Политика
Токаев переназначил Даригу Назарбаеву депутатом Сената парламента
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой, ранее избранной председателем Сената парламента республики.
Обновлено в 09:26
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Общество
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При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
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В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20
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В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
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Футбол
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Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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Происшествия
В Греции обнаружили две неразграбленные гробницы микенского периода
В некрополе в Аидонии в Немее обнаружили две неразграбленные гробницы камерного типа микенского периода.
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В Германии осы помогли задержать преступника
Осы помогли полицейским задержать преступника в городе Ольденбург в Нижней Саксонии.
Обновлено в 09:58