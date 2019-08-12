Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Обновлено вчера в 23:31
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Наука
Анализ ДНК Оззи Осборна выявил генетическую мутацию
Обновлено в 04:51
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Общество
Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы
Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках
72 процента опрошенных настаивают на том, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены (14 процентов не заметили таких изменений, 7 процентов затруднились с ответом).
Обновлено в 06:00
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Футбол
Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено вчера в 22:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Политика
При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт
Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Космос
В Китае роботов-собак заставили перевозить людей и буксировать минивэн
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия 2019»
Завершился конкурс «Миссис Россия 2019», в связи с чем объявлены имена победительниц во всех его номинациях.
Обновлено вчера в 01:11
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Космос
Робота Федора поместили на космический корабль «Союз»
Робот Федор, который полетит на орбиту, размещен на корабле "Союз МС-14" на космодроме Байконур.
Обновлено вчера в 18:31
Авто
Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году
На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Космос
В Китае запустили первую многоразовую ракету
10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01