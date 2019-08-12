Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

Московский Комсомолец04:10

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

ТАСС01:55

Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:57

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

РБКвчера в 22:48

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

URA.Ruвчера в 19:37

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для «Антипинского НПЗ»

Интерфакс01:38

Антипичный случай

Коммерсантъвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:17, Вашингтон
Армия и оружие

В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России

Обновлено в 01:11
Общество

Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки

Новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, лишь обобщат те нормы, которые уже действовали ранее, рассказал "Российской газете" начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков.
Обновлено вчера в 23:31
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Наука

Анализ ДНК Оззи Осборна выявил генетическую мутацию

Обновлено в 04:51
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Общество

Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы

Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами, чтобы поддержать его на допросе

Обновлено в 05:25
Общество

Опрос: Большинство россиян выступили за увеличение шрифта на упаковках

72 процента опрошенных настаивают на том, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов уменьшился при сохранении прежней цены (14 процентов не заметили таких изменений, 7 процентов затруднились с ответом).
Обновлено в 06:00
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Футбол

Во Львове на стадионе прозвучала песня о любви к Москве

Обновлено вчера в 22:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Количество пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 33 человек

Обновлено в 03:05
Политика

При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Космос

В Китае роботов-собак заставили перевозить людей и буксировать минивэн

Обновлено вчера в 05:52
Общество

Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия 2019»

Завершился конкурс «Миссис Россия 2019», в связи с чем объявлены имена победительниц во всех его номинациях.
Обновлено вчера в 01:11
Общество

Москвичам пообещали холод и дожди в выходные

Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10
Космос

Робота Федора поместили на космический корабль «Союз»

Робот Федор, который полетит на орбиту, размещен на корабле "Союз МС-14" на космодроме Байконур.
Обновлено вчера в 18:31
Авто

Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году

На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.
Обновлено в 00:30
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено вчера в 11:33
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Космос

В Китае запустили первую многоразовую ракету

10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам

Обновлено вчера в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное