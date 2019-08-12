Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Экономика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Трое сотрудников УФСИН Тульской области погибли в результате ДТП на автодороге «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 12 августа.
Обновлено в 07:01
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
По данным Федеральной налоговой службы, общее количество унитарных предприятий удвоилось за три года, с 2013 по 2016 год, с 11 тыс. до 23 тыс. Значительная часть унитарных предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией, подчеркивает Федеральная антимонопольная служба.
Обновлено в 01:29
Транспорт
«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт
Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
Обновлено в 07:39
Политика
Порошенко допросят снова на детекторе лжи
Новый допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) может пройти с использованием детектора лжи.
Обновлено в 06:54
Политика
Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по Донбассу
Представители США, Германии и Франции проведут на следующей недели консультации насчет "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Иньяки Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2028 года
Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс продлил контракт с клубом.
Обновлено в 04:15
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Музыка
Во время выступления Веры Брежневой в Баку произошел сбой пиротехники
Рядом с певицей поднялся столб холодного густого дыма. Во время выступления Веры Брежневой на фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Глава СК и детский обмудсмен Анна Кузнецова, возможно, были одними из инициаторов дела об усыновлении гей-парой
Диагноз не подтвердился, но Ваганова с сыном почти сразу пригласили на беседу в районный СК.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-9 «Балтия»
Инцидент произошел 11 августа на 158-м км автодороги М-9 «Балтия».
Обновлено в 07:07
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Обновлено в 06:50
Экономика
Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой
Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
Авто
Рынок автомобилей с пробегом вырос на 5% в июле
В июле 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос на 5,4% до 492,4 тыс. единиц.
Обновлено в 06:41
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Солист группы ArtikAsti стал отцом во второй раз
Два года назад у Артема Умрихина родился сын Итан, а сегодня стало известно о новом прибавлении в семье певца.
Обновлено в 07:00