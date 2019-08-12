Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

Льготы, которые Греф просил для Антипинского НПЗ, не выгодны правительству

URA.Ru11:50

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для «Антипинского НПЗ»

Интерфакс01:38

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

ТАСС01:55

СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

Московский Комсомолец04:10

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

РБКвчера в 22:48

Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:57

Антипичный случай

Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:01, Вашингтон
Политика

СМИ сомневаются в способности Байдена победить Трампа на выборах

Джо Байден, один из главных претендентов на номинацию в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии, теряет позиции и проигрывает Дональду Трампу, а ведь избирательная кампания - 2020 еще даже не началась, пишут американские СМИ.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов учит годовалую дочь играть в футбол

Дмитрий Тарасов учит свою годовалою дочь от Анастасии Костенко Милану играть в футбол.
Обновлено в 05:10
Футбол

Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей

Обновлено в 08:35
Происшествия

СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля

Обновлено в 12:12
Экономика

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Общество

Москвичи увидят звездопад Персеиды

Обновлено в 11:39
Происшествия

В Курске вспоминают погибших моряков-подводников

Уже 19 лет отделяют нас от печальных событий в Баренцевом море. 12 августа 2000-го трагедия с АПРК «Курск» унесла 118 жизней.
Обновлено в 07:51
Экономика

Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах

Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
Происшествия

Склад с оружием взорвался в Багдаде рядом с посольством США

По данным местного телеканала Sky News Arabia, в южной части иракской столицы взлетел на воздух склад с оружием и боеприпасами.
Обновлено в 13:00
Политика

Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Происшествия

«Почта России» проверит данные о выброшенных посылках под Волгоградом

Обновлено в 09:34
Общество

В Австралии впервые за 35 лет выпал снег

Снег впервые за последние 35 лет выпал на юго-востоке Австралии. Антарктический циклон с Южного полюса принес осадки.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие

На военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор

Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков озвучил официальную информацию о взрыве, произошедшем 8 августа на военной базе «Ненокса» на берегу Белого моря.
Обновлено в 10:15
Автоспорт

«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Политика

Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций (РГА) в Донецкой и Львовской областях.
Обновлено в 13:05
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Наука

Найдена живая акула старше Ивана Грозного

Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР

Обновлено в 05:45
Финансы

ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро

Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест.
Обновлено в 08:26
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72

На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 10:59
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Экономика

В ПФР озвучили меры по защите накоплений россиян

Со стороны властей ведётся работа с Банком РФ касательно предупреждения населения о потенциальных потерях из-за возможной досрочной смены данной организации по оказанию людям социально значимых государственных услуг, а со специалистами Генпрокуратуры проводится отработка мер, направленных на защиту прав россиян.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Полиция начала проверку по факту избиения девушки при задержании

Обновлено в 11:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Наука

Высокогорное поселение людей эпохи палеолита обнаружили в Эфиопии

Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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