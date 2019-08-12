Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Вашингтон
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Обновлено в 12:02
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Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
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