Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.

с чего всё началось

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

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