Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.Коммерсантъвчера в 17:57
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС
Обновлено в 11:40
Футбол
«Монако» объявил о переходе форварда «Эвертона» Оньекуру
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки
В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
Обновлено в 00:10
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем
Артистка старается не афишировать эту тему. Участница шоу Comedy Woman еще весной этого года развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани.
Обновлено в 11:00
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Нижнем Новгороде почтили память погибших на подводной лодке «Курск»
19 лет назад 12 августа в Баренцевом море во время учений погибли 118 членов экипажа, в том числе пятеро нижегородцев.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест
Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Обновлено в 13:04
Футбол
«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно
Обновлено в 13:16
Авто
Представлен 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank
Американская компания Rezvani представила новый внедорожник Tank, топовый вариант которого - Tank X - является самым мощным в мире.
Обновлено в 08:57
Технологии
Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок
Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
Обновлено в 09:56
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы
Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11