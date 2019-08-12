Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗREGNUM 03:43

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином. Об этом пишет 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Антипичный случай

Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области.
Коммерсантъвчера в 17:57

Подробнее о событии

Льготы, которые Греф просил для Антипинского НПЗ, не выгодны правительству

URA.Ru11:50

СМИ сообщили об отказе Сбербанку в льготах для Антипинского НПЗ

Московский Комсомолец04:10

Минэнерго посоветовало Козаку отказать Сбербанку в поддержке Антипинского НПЗ

Ведомостивчера в 18:57

Профильные министерства не поддержали просьбу Грефа о льготах для «Антипинского НПЗ»

Интерфакс01:38

Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ

РБКвчера в 22:48

«Ъ»: Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

ТАСС01:55

Антипичный случай

Коммерсантъвчера в 17:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Обновлено в 11:40
Футбол

«Монако» объявил о переходе форварда «Эвертона» Оньекуру

«Монако» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Эвертона» Генри Оньекуру.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие

NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой

Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
Обновлено в 10:17
Политика

В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму

Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В США аллигатор съел 45-килограммового питбуля на глазах хозяйки

В США в штате Флорида аллигатор съел 45-килограммового питбультерьера во время его прогулки возле пруда.
Обновлено в 00:10
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская из Comedy Woman развелась с мужем

Артистка старается не афишировать эту тему. Участница шоу Comedy Woman еще весной этого года развелась с уроженцем Иордании Раедом Бани.
Обновлено в 11:00
Политика

Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Нижнем Новгороде почтили память погибших на подводной лодке «Курск»

19 лет назад 12 августа в Баренцевом море во время учений погибли 118 членов экипажа, в том числе пятеро нижегородцев.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Взрыв газа случился в жилом доме в Москве

Обновлено в 10:59
Экономика

Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России

«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Футбол

В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов

Обновлено в 13:04
Футбол

«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно

Обновлено в 13:16
Авто

Представлен 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank

Американская компания Rezvani представила новый внедорожник Tank, топовый вариант которого - Tank X - является самым мощным в мире.
Обновлено в 08:57
Технологии

Telegram придумал новый эффективный способ обхода блокировок

Разработчики Telegram добавили в код клиента мессенджера возможность маскировки трафика под HTTPS.
Обновлено в 09:56
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман

40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Обновлено в 06:04
Происшествия

Прошли похороны погибших под Северодвинском работников ядерного центра

Обновлено в 08:22
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Аэропорт Гонконга из-за массовых протестов отменил все рейсы

Руководство аэропорта Гонконга отменило все вылетающие рейсы, запланированные на понедельник, 12 августа, так как толпа протестующих заняла здание главного терминала.
Обновлено в 05:02
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов

Актрисе Анастасии Заворотнюк грозит новое судебное разбирательство из-за долгов, которое может обернуться для нее закрытием выезда за границу.
Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное