Экономика
Грефа переизбрали на должность главы СбербанкаТАСС 08:09
Как передает корреспондент ТАСС, акционеры кредитной организации приняли это решение в пятницу на годовом собрании. Ранее кандидатуру Грефа рекомендовал набсовет Сбербанка. Он стал главой кредитной организации в ноябре 2007 года.
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В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
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Политика
Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу
На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
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В Туле неизвестный расстрелял полицейского
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Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
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Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
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