Экономика

Грефа переизбрали на должность главы СбербанкаТАСС 08:09

Как передает корреспондент ТАСС, акционеры кредитной организации приняли это решение в пятницу на годовом собрании. Ранее кандидатуру Грефа рекомендовал набсовет Сбербанка. Он стал главой кредитной организации в ноябре 2007 года.
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Греф переизбран главой Сбербанка еще на 4 года

ПРАЙМ07:55

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости09:03

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

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Сбербанк не планирует нового выпуска акций

Коммерсантъ09:57

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РБК08:22

Сбербанк рассчитывает выгодно продать свою долю в хорватской Agrokor

ТАСС10:04
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Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
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Президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" заявил, что выступает за расширение премьер-лиги.
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Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
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Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

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Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
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«Баба с воза — кобыле легче»: Ляшко одобрил выход Мосийчука из «Радикальной партии»

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Политика

Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу

На встрече обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников Владимир Зеленский провел встречу с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, а также с руководством СБУ и представителями объединенного центра, в ходе которой обсуждались вопросы пропавших без вести и заложников.
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Политика

В Кремле отреагировали на отставку Мэй

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Эксперт рассказал, как избежать ранних морщин

Длительное пребывание на солнце без солнцезащитного крема может привести к ускоренному старению кожи, появлению морщин раньше срока и развитию онкологии.
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Фрегат «Адмирал Горшков» обнаружил подлодки «врага» у Гавайев

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел учения в центральной части Тихого океана юго-восточней Гавайских островов.
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Ранее глава администрации украинского президента Андрей Богдан заявил, что Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией.
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
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Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»

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Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для интернета

Все выведенные на орбиту спутники миссии Starlink подключились к интернету. Об этом сообщил руководитель компании SpaceX Илон Маск.
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В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован.
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Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
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Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
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Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

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Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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