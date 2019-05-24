Экономика

Грефа переизбрали главой СбербанкаВести.Ru 08:05

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс". Греф на посту президента Сбербанка с ноября 2007 года, ранее он был министром экономического развития РФ.
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Герман Греф продолжит руководить Сбербанком

Российская газета08:12

Герман Греф переизбран главой Сбербанка ещё на четыре года

Говорит Москва07:46

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

Интерфакс08:01

Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Коммерсантъ07:56

Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка

РБК08:22

Грефа переизбрали главой Сбербанка

РИА Новости08:05

Наблюдательный совет Сбербанка будет самостоятельно выбирать главу банка

ТАСС08:07
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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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