Экономика

Грефа переизбрали главой СбербанкаВести.Ru 08:05

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс". Греф на посту президента Сбербанка с ноября 2007 года, ранее он был министром экономического развития РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ОБОБЩЕНИЕ - Греф будет зарабатывать деньги акционерам Сбербанка еще четыре года

ПРАЙМ16:17

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

РИА Новости08:05

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

Интерфакс08:01

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости09:03

Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Коммерсантъ07:56

Греф переизбран председателем правления Сбербанка

Rambler News Service07:50

Наблюдательный совет Сбербанка будет самостоятельно выбирать главу банка

ТАСС08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Политика

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам

Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв

Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Космос

SpaceX вывела в космос 60 спутников для глобального интернета

Компания SpaceX после старта ракеты Falcon 9 успешно вывела в космос 60 спутников проекта Starlink, предназначенных для раздачи глобального интернета.
Обновлено в 00:35
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Армия и оружие

В США испытали боеголовки для аналогов «Искандера»

Компания Raytheon заявила об успешных испытаниях усовершенствованной боеголовки для новой баллистической ракеты DeepStrike.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него

Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Общество

Беглов провел встречу с депутатами муниципальных советов

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов встретился с депутатами городских муниципальных советов.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин вручил в Кремле государственные награды

Российский лидер Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.
Обновлено вчера в 07:43
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Общество

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено в 19:42
Гаджеты

Аналитики прогнозируют падение продаж Huawei на 20% и более

Продажи смартфонов китайского производителя Huawei в этом году могут упасть на 4–24%, если ограничения, наложенные США на компанию в рамках режима чрезвычайного положения, не будут сняты до конца года.
Обновлено в 18:15
Футбол

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

Обновлено в 20:02
Авто

Названы самые распространенные LCV в России

Пятое место осталось за Ford Transit с показателем 125,9 тыс. автомобилей, ставшим самой распространенной иномаркой в российском парке LCV.
Обновлено в 08:59
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Политика

Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Космос

Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта

Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Здоровье

Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе

Обновлено в 10:54
Игры

В Steam началась очередная «Весенняя уборка»

Онлайновый магазин Steam вновь начал акцию «Весенняя уборка» для старожилов сервиса.
Обновлено в 17:32
Футбол

Хассельбайнк: понимаю, почему «Челси» может назначить Лэмпарда

Бывший футболист «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард станет наставником «Челси».
Обновлено 22 мая в 09:08
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Обновлено в 18:50
Футбол

Роналду показал свой новый спортивный автомобиль

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Здоровье

В России разрабатывают новые лекарства для паллиативных детей

В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 15:15
Футбол

«Бернли» продлил контракт с Поупом

Пресс-служба «Бернли» сообщила о продлении контракта с голкипером Ником Поупом.
Обновлено в 16:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное