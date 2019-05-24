Экономика
Грефа переизбрали главой СбербанкаВести.Ru 08:05
На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс". Греф на посту президента Сбербанка с ноября 2007 года, ранее он был министром экономического развития РФ.
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