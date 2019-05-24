Экономика
Греф переизбран главой СбербанкаRT на русском вчера в 09:57
Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.
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Футбол
Goal: «МЮ» сделал предложение по форварду «Лиона» Дембеле
«МЮ» уже сделал первое предложение по игроку «Лиона» в размере 40 миллионов евро.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Мэрия Екатеринбурга получила 7,5 тысячи предложений по месту для храма
Обновлено вчера в 09:33
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 14:47
Наука
В Австралии найден «златоядный» гриб
Австралийцы из CSIRO, объединения научных и прикладных исследований, изучили разновидность гриба Fusarium oxysporum TA_pink1, который живет недалеко от золотого рудника Боддингтон на западном побережье Австралии.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Три человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Кино
Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале
Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Флоридца поймали принимающим ванну в посудомоечной раковине
Сотрудники американской закусочной Wendy's в штате Флорида обнаружили мужчину, принимающего ванну в посудомоечной раковине на кухне заведения, передает телеканал Local 10.
Обновлено вчера в 20:53
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено вчера в 12:45
Технологии
Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге
Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Общество
Платья подешевели в преддверии выпускных
Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Боярский рассказал, почему избегает публичных мест
Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32
Культура
О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов
Обновлено вчера в 06:15
Здоровье
В Тюмени стартует акция по профилактике заболеваний щитовидной железы
Тюменская область присоединилась к проведению Всемирного дня щитовидной железы, который проходит сегодня, 25 мая.
Обновлено в 00:02
Политика
Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Протесты в Джакарте: число пострадавших стремительно растет
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Леонид Агутин поделился редким фото со старшей дочерью
Девушка встретилась с отцом в Италии. Известный певец Леонид Агутин показал своим подписчикам в Instagram снимок со старшей дочерью Полиной.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР
Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Как минимум 15 человек погибли при пожаре в ТЦ в Индии
Обновлено вчера в 09:26
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25