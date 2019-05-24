Экономика

Греф переизбран главой СбербанкаRT на русском вчера в 09:57

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что таким образом его полномочия продлили ещё на четыре года.
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ОБОБЩЕНИЕ - Греф будет зарабатывать деньги акционерам Сбербанка еще четыре года

ПРАЙМвчера в 16:17

Герман Греф переизбран главой Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:56

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

Интерфаксвчера в 08:01

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

РИА Новостивчера в 08:05

Акционеры выбрали главу Сбербанка

News.ruвчера в 08:21

Греф переизбран председателем правления Сбербанка

Rambler News Serviceвчера в 07:50

Наблюдательный совет Сбербанка будет самостоятельно выбирать главу банка

ТАССвчера в 08:07
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Футбол

Goal: «МЮ» сделал предложение по форварду «Лиона» Дембеле

«МЮ» уже сделал первое предложение по игроку «Лиона» в размере 40 миллионов евро.
Обновлено вчера в 23:33
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В Дагестане за час произошло два землетрясения

Обновлено вчера в 21:48
Футбол

Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру

Обновлено вчера в 23:01
Политика

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Мэрия Екатеринбурга получила 7,5 тысячи предложений по месту для храма

Обновлено вчера в 09:33
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»

За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 14:47
Наука

В Австралии найден «златоядный» гриб

Австралийцы из CSIRO, объединения научных и прикладных исследований, изучили разновидность гриба Fusarium oxysporum TA_pink1, который живет недалеко от золотого рудника Боддингтон на западном побережье Австралии.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Три человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе

Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено 23 мая в 16:57
Кино

Российский фильм получил приз на Каннском кинофестивале

Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил 27-летний ученик Александра Сокурова, режиссер Кантемир Балагов.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Флоридца поймали принимающим ванну в посудомоечной раковине

Сотрудники американской закусочной Wendy's в штате Флорида обнаружили мужчину, принимающего ванну в посудомоечной раковине на кухне заведения, передает телеканал Local 10.
Обновлено вчера в 20:53
Культура

Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта

Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено вчера в 12:45
Технологии

Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге

Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Одессе протестующие против концерта Темниковой сожгли флаг РФ

Обновлено в 01:07
Авто

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа

Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Общество

Платья подешевели в преддверии выпускных

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (7 тысяч рублей), Владивостоке (6 370 рублей) и Воронеже (6 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 04:23
Шоу-бизнес

Боярский рассказал, почему избегает публичных мест

Ириной Шихман рассказал о том, почему избегает походов в публичные места, а также о реакции на него у людей на улицах.
Обновлено вчера в 18:32
Культура

О госпитализации забытой Дорониной сообщил Малахов

Обновлено вчера в 06:15
Здоровье

В Тюмени стартует акция по профилактике заболеваний щитовидной железы

Тюменская область присоединилась к проведению Всемирного дня щитовидной железы, который проходит сегодня, 25 мая.
Обновлено в 00:02
Политика

Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке

Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Протесты в Джакарте: число пострадавших стремительно растет

Обновлено вчера в 23:21
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Леонид Агутин поделился редким фото со старшей дочерью

Девушка встретилась с отцом в Италии. Известный певец Леонид Агутин показал своим подписчикам в Instagram снимок со старшей дочерью Полиной.
Обновлено вчера в 05:20
Политика

Болтон: саммит Абэ и Ким Чен Ына поможет решению ядерной проблемы КНДР

Находящийся с визитом в Токио советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет способствовать решению ядерной и ракетной проблемы КНДР, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Как минимум 15 человек погибли при пожаре в ТЦ в Индии

Обновлено вчера в 09:26
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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