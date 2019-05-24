Экономика

Грефа переизбрали главой СбербанкаВести.Ru 08:05

На годовом собрании в пятницу акционеры Сбербанка России снова избрали Германа Грефа президентом — председателем правления кредитной организации еще на четыре года, передает "Интерфакс". Греф на посту президента Сбербанка с ноября 2007 года, ранее он был министром экономического развития РФ.
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Коммерсантъ09:57

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ТАСС10:04

Акционеры Сбербанка переизбрали Грефа председателем правления

Ведомости09:03

Греф избран председателем правления Сбербанка еще на 4 года

Интерфакс08:01

Акционеры переизбрали Грефа главой Сбербанка

РБК08:22

Греф переизбран председателем правления Сбербанка

Rambler News Service07:50

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

РИА Новости08:05
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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