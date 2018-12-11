Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: из него может пропасть слово «банк», рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета. «Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы эту тему проговариваем», — рассказал Греф.

с чего всё началось

Сейчас еще рано об этом говорить. Мы действительно обсуждаем, мы эту тему проговариваем. Когда мы будем готовы, мы об этом объявим. Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк. Мы уже достаточно большая экосистема, и она будет расти.

Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название. Такими планами поделился с журналистами глава Сбербанка Герман Греф. Год назад Сбербанк утвердил новую стратегию развития до 2020 года.

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